Астролог гостелеканала гадала на точную дату открытия аэропорта Краснодара. Она ошиблась всего на день

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В августе эзотерик Иванесса Маркарян сообщила точную дату открытия Пашковского аэропорта — 10 сентября. Его открыли 11 сентября

11 сентября Минтранс России сообщил об открытии аэропорта Краснодара. Эту информацию подтвердила и Росавиация. 

13 августа Юга.ру заметили, что «Телеканал Краснодар» узнал дату открытия Пашковского аэропорта у эзотерика Иванессы Макарян. Она пророчила, что краснодарская авиагавань откроется 10 сентября.

Авиакомпании, города, билеты:

Тогда астролог заявила, что в начале сентября «Венера будет в Скорпионе». По ее словам, «это время, когда огромную роль играют политики» и именно в эти даты стоит ждать «судьбоносных решений»

Соответственно, Иванесса ошиблась лишь на один день. 

Как писали Юга.ру, из-за открытия аэропорта Краснодара власти передумали перекрывать движение троллейбуса №7 по мосту на Фадеева.

Авиация Аэропорты Краснодар путешествия

Новости

Солнечно, без осадков и сильный ветер на побережье. Узнали погоду в выходные в Краснодаре и крае
Жители Горячего Ключа пожаловались на массовую гибель рыбы. Прокуратура организовала проверку
Вышел трейлер фильма о первой женщине, включенной в международный зал боксерской славы
Астролог гостелеканала гадала на точную дату открытия аэропорта Краснодара. Она ошиблась всего на день
В Краснодарском крае средний размер взятки вырос до 523 тыс. рублей
Бузова отменила концерт в Ростове-на-Дону из-за угрозы БПЛА

Лента новостей

Реклама на сайте