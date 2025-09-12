Астролог гостелеканала гадала на точную дату открытия аэропорта Краснодара. Она ошиблась всего на день
В августе эзотерик Иванесса Маркарян сообщила точную дату открытия Пашковского аэропорта — 10 сентября. Его открыли 11 сентября
11 сентября Минтранс России сообщил об открытии аэропорта Краснодара. Эту информацию подтвердила и Росавиация.
13 августа Юга.ру заметили, что «Телеканал Краснодар» узнал дату открытия Пашковского аэропорта у эзотерика Иванессы Макарян. Она пророчила, что краснодарская авиагавань откроется 10 сентября.
Тогда астролог заявила, что в начале сентября «Венера будет в Скорпионе». По ее словам, «это время, когда огромную роль играют политики» и именно в эти даты стоит ждать «судьбоносных решений».
Соответственно, Иванесса ошиблась лишь на один день.
Как писали Юга.ру, из-за открытия аэропорта Краснодара власти передумали перекрывать движение троллейбуса №7 по мосту на Фадеева.