Астролог гостелеканала гадала на точную дату открытия аэропорта Краснодара. Она ошиблась всего на день

13 августа Юга.ру заметили , что «Телеканал Краснодар» узнал дату открытия Пашковского аэропорта у эзотерика Иванессы Макарян. Она пророчила, что краснодарская авиагавань откроется 10 сентября.

11 сентября Минтранс России сообщил об открытии аэропорта Краснодара. Эту информацию подтвердила и Росавиация.

Тогда астролог заявила, что в начале сентября «Венера будет в Скорпионе». По ее словам, «это время, когда огромную роль играют политики» и именно в эти даты стоит ждать «судьбоносных решений».

Соответственно, Иванесса ошиблась лишь на один день.