В Абхазии будут отключать интернет по ночам для борьбы с майнингом

С 10 декабря в ночное время в Абхазии будут отключать доступ к интернету. Майнинг-фермы в республике потребляют 40–45 МВт, что превышает дефицит энергии

«Апсныпресс» со ссылкой на решение штаба Абхазии по обеспечению энергобезопасности сообщило , что с 10 декабря с 00:00 до 07:00 в республике будут отключать интернет. Эти меры приняли для борьбы с майнингом. На заседании гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия рассказал, что в Абхазии майнинг-фермы потребляют 40–45 МВт от общей энергосистемы: «Это тот майнинг, который по году потребляет порядка 350 млн кВтч. Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается».

Джинджолия заявил, это усугубляет энергокризис в республике.



По данным СМИ, 10 декабря республиканский штаб обсудит вопрос о введении режима ЧС в Абхазии. Ранее власти решили закрыть школы и детские сады до 17 декабря из-за проблем с энергоснабжением. Медучреждения работают в штатном режиме.

Энергоснабжение Абхазии обеспечивает Ингурская ГЭС и коммерческий переток из России. Из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище образовался дефицит энергии. С 1 ноября в республике ввели ограничения на подачу электричества. Сейчас ресурс в Абхазии включают дважды по 2 часа 20 минут днем и с 21:00 до 07:00.