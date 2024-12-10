В Абхазии будут отключать интернет по ночам для борьбы с майнингом

Абхазия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 10 декабря в ночное время в Абхазии будут отключать доступ к интернету. Майнинг-фермы в республике потребляют 40–45 МВт, что превышает дефицит энергии

«Апсныпресс» со ссылкой на решение штаба Абхазии по обеспечению энергобезопасности сообщило, что с 10 декабря с 00:00 до 07:00 в республике будут отключать интернет. Эти меры приняли для борьбы с майнингом.

На заседании гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия рассказал, что в Абхазии майнинг-фермы потребляют 40–45 МВт от общей энергосистемы:

«Это тот майнинг, который по году потребляет порядка 350 млн кВтч. Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается».

Майнинг — это процесс добычи криптовалюты с использованием специального оборудования.

Штурм парламента и отставка президента:

Джинджолия заявил, это усугубляет энергокризис в республике.

По данным СМИ, 10 декабря республиканский штаб обсудит вопрос о введении режима ЧС в Абхазии. Ранее власти решили закрыть школы и детские сады до 17 декабря из-за проблем с энергоснабжением. Медучреждения работают в штатном режиме.

Энергоснабжение Абхазии обеспечивает Ингурская ГЭС и коммерческий переток из России. Из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище образовался дефицит энергии. С 1 ноября в республике ввели ограничения на подачу электричества. Сейчас ресурс в Абхазии включают дважды по 2 часа 20 минут днем и с 21:00 до 07:00. 

Как писали Юга.ру, 11 ноября в Абхазии начались протесты, которые привели к захвату парламента в Сухуме и отставке президента республики Аслана Бжании. Общественные недовольства были вызваны проектом инвестиционного соглашения с российской компанией.

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В Абхазии будут отключать интернет по ночам для борьбы с майнингом

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