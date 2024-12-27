В Абхазии продлили запрет на майнинг. Как долго будут действовать ограничения?
Власти Абхазии собираются усилить борьбу с добычей криптовалют
26 декабря министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил, что в республике продлили ограничения на ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют на два года. Запрет будет действовать до конца декабря 2026 года.
Власти приняли постановление «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Абхазию товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют» 8 декабря 2020 года и с тех пор неоднократно продлевали.
«Гениальность создателей крипты в том, что они обеспечили ее безопасность»:
16 декабря 2024 года парламент утвердил законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за майнинг цифровой валюты. Нарушителей ждет лишение свободы до трех лет с конфискацией аппаратов.
Майнинг запретили из-за энергодефицита и изношенности инфраструктуры. В осенне-зимний период в республике вводят график веерных отключений электричества. С 1 января 2025 года чиновники будут разрабатывать нормативную базу, чтобы абхазские предприниматели могли майнить легально.
Напомним, в Абхазии с 10 декабря отключают интернет по ночам для борьбы с майнингом.
Как писали Юга.ру, кабмин ввел запрет на майнинг цифровой валюты в десяти регионах России. Речь о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.