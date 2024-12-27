В Абхазии продлили запрет на майнинг. Как долго будут действовать ограничения?

Абхазия

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  • © Фото pvproductions, сайт freepik.com
    © Фото pvproductions, сайт freepik.com

Власти Абхазии собираются усилить борьбу с добычей криптовалют

26 декабря министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил, что в республике продлили ограничения на ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют на два года. Запрет будет действовать до конца декабря 2026 года.

Власти приняли постановление «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Абхазию товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют» 8 декабря 2020 года и с тех пор неоднократно продлевали.

«Гениальность создателей крипты в том, что они обеспечили ее безопасность»:

16 декабря 2024 года парламент утвердил законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за майнинг цифровой валюты. Нарушителей ждет лишение свободы до трех лет с конфискацией аппаратов.

Майнинг запретили из-за энергодефицита и изношенности инфраструктуры. В осенне-зимний период в республике вводят график веерных отключений электричества. С 1 января 2025 года чиновники будут разрабатывать нормативную базу, чтобы абхазские предприниматели могли майнить легально.

Напомним, в Абхазии с 10 декабря отключают интернет по ночам для борьбы с майнингом.

Как писали Юга.ру, кабмин ввел запрет на майнинг цифровой валюты в десяти регионах России. Речь о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. 

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В Абхазии продлили запрет на майнинг. Как долго будут действовать ограничения?

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