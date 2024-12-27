В Абхазии продлили запрет на майнинг. Как долго будут действовать ограничения?

26 декабря министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил, что в республике продлили ограничения на ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют на два года. Запрет будет действовать до конца декабря 2026 года.

Власти приняли постановление «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Абхазию товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют» 8 декабря 2020 года и с тех пор неоднократно продлевали.