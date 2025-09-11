Из аэропорта Минеральных Вод впервые полетят прямые рейсы в Таиланд. Узнали стоимость билетов
Из Минвод можно будет прямым рейсом улететь на Пхукет
9 сентября авиакомпания Azur Air сообщила, что в зимней программе 2025/2026 появятся чартерные рейсы из Минеральных Вод в Таиланд. Для ставропольского аэропорта это первый опыт прямых полетов на курорты Юго-Восточной Азии.
Время в пути составит 8 часов 20 минут. 13 декабря в Таиланд можно улететь за 83 тыс. 899 рублей с багажом.
Минтранс собирается открыть и другие аэропорты после Геленджика:
Также впервые прямые рейсы на тайский Пхукет появятся из Новокузнецка, Сургута и Тюмени. Частота полетов варьируется от одного до шести раз в неделю в зависимости от города вылета.
Билеты доступны у туроператоров и на сайтах бронирований. На сайте Azur Air их в продаже нет.
Напомним, в феврале стало известно, что в аэропорту Минвод могут появиться прямые рейсы в Таиланд, Вьетнам, Индию и на Шри-Ланку.
Как писали Юга.ру, 11 сентября Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара.