Из аэропорта Минеральных Вод впервые полетят прямые рейсы в Таиланд. Узнали стоимость билетов

Из Минвод можно будет прямым рейсом улететь на Пхукет

9 сентября авиакомпания Azur Air сообщила, что в зимней программе 2025/2026 появятся чартерные рейсы из Минеральных Вод в Таиланд. Для ставропольского аэропорта это первый опыт прямых полетов на курорты Юго-Восточной Азии. Время в пути составит 8 часов 20 минут. 13 декабря в Таиланд можно улететь за 83 тыс. 899 рублей с багажом.

Также впервые прямые рейсы на тайский Пхукет появятся из Новокузнецка, Сургута и Тюмени. Частота полетов варьируется от одного до шести раз в неделю в зависимости от города вылета. Билеты доступны у туроператоров и на сайтах бронирований. На сайте Azur Air их в продаже нет. Напомним, в феврале стало известно, что в аэропорту Минвод могут появиться прямые рейсы в Таиланд, Вьетнам, Индию и на Шри-Ланку.