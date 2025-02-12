В аэропорту Минвод могут появиться прямые рейсы в Таиланд, Вьетнам, Индию и на Шри-Ланку

В Аэропорту Минеральных Вод в 2025 году откроют восемь новых маршрутов, в том числе международных

По его словам, планируют рейсы в Иркутск, Мурманск, Калининград и Хабаровск. Также разрабатывают новые международные авиамаршруты в Пхукет (Таиланд), Коломбо (Шри-Ланка), Гоа (Индия) и Камрань (Вьтнам). При этом рейс на Шри-Ланку планировали запустить в конце 2024 года, однако этого не произошло.

Чуев добавил, что сейчас аэропорт готовят к обслуживанию широкофюзеляжных самолетов, таких как Boeing 777. Вопрос также обсуждают с туроператорами.

Пока у аэропорта есть 43 направления по России и 19 в другие страны. Из Минеральных Вод можно улететь в Египет, ОАЭ, Турцию, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В 2024 году авиагавань приняла 4 млн 850 тысяч пассажиров.