В аэропорту Минвод могут появиться прямые рейсы в Таиланд, Вьетнам, Индию и на Шри-Ланку

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Аэропорту Минеральных Вод в 2025 году откроют восемь новых маршрутов, в том числе международных

11 февраля гендиректор аэропорта Минеральных Вод Роман Чуев рассказал ТАСС о новых направлениях в 2025 году.

По его словам, планируют рейсы в Иркутск, Мурманск, Калининград и Хабаровск. Также разрабатывают новые международные авиамаршруты в Пхукет (Таиланд), Коломбо (Шри-Ланка), Гоа (Индия) и Камрань (Вьтнам). При этом рейс на Шри-Ланку планировали запустить в конце 2024 года, однако этого не произошло.

Краснодарка вернулась со Шри-Ланки:

Чуев добавил, что сейчас аэропорт готовят к обслуживанию широкофюзеляжных самолетов, таких как Boeing 777. Вопрос также обсуждают с туроператорами.

Пока у аэропорта есть 43 направления по России и 19 в другие страны. Из Минеральных Вод можно улететь в Египет, ОАЭ, Турцию, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В 2024 году авиагавань приняла 4 млн 850 тысяч пассажиров.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сухума принял самолет из Москвы впервые за 30 лет. Ранее власти Абхазии заявляли, что самолеты из него будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

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