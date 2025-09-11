В Краснодаре активиста оштрафовали на 3 тыс. рублей за то, что он поливал деревья водой из реки

Предыстория. 29 июля краснодарский активист Виталий Черкасов сообщил, что на него составили административный протокол за использование воды из реки Кубань для полива деревьев на Рождественской набережной. Власти считают, что такие действия нужно согласовывать.

9 сентября общественник Виталий Черкасов сообщил, что Азово-Черноморское управление Росрыболовства оштрафовало его на 3 тыс. рублей по делу о несоблюдении требований к сохранению водных биологических ресурсов (ст. 8.48 КоАП РФ).

«Теперь краснодарцы будут знать, как без спросу таскать воду из Кубани на полив деревьев в 30-градусную жару. Ну срок не дали, и то хорошо», — прокомментировал активист.