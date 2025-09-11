В Краснодаре активиста оштрафовали на 3 тыс. рублей за то, что он поливал деревья водой из реки
Краснодарский общественник Виталий Черкасов получил административный штраф за полив деревьев из реки
Предыстория. 29 июля краснодарский активист Виталий Черкасов сообщил, что на него составили административный протокол за использование воды из реки Кубань для полива деревьев на Рождественской набережной. Власти считают, что такие действия нужно согласовывать.
9 сентября общественник Виталий Черкасов сообщил, что Азово-Черноморское управление Росрыболовства оштрафовало его на 3 тыс. рублей по делу о несоблюдении требований к сохранению водных биологических ресурсов (ст. 8.48 КоАП РФ).
«Теперь краснодарцы будут знать, как без спросу таскать воду из Кубани на полив деревьев в 30-градусную жару. Ну срок не дали, и то хорошо», — прокомментировал активист.
Виталий Черкасов — кандидат в депутаты гордумы Краснодара от КПРФ. Телеграм-канал «Краснодар ЮМР» выяснил, что заявление на общественника написал председатель ТСЖ «Астра» и кандидат в депутаты гордумы от «Справедливой России» Андрей Шумейко.
Позже стало известно, что избирком снял Шумейко с выборов.
Напомним, в сентябре 2024 года краснодарская полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова. Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР.
Как писали Юга.ру, Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в Кубань в Краснодаре.