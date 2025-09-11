Проводник выпустил собаку из поезда, следовавшего из Новороссийска. Питомца ищут уже пятый день

Проводник и начальник состава поезда «Новороссийск — Екатеринбург» не уследили за собакой Шурой, которая ехала без хозяйки. Питомец сбежал, его ищут волонтеры и сотрудники РЖД. Владелица собаки написала жалобу

10 сентября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что проводник «Новороссийск — Екатеринбург» выпустил собаку по кличке Шура, чтобы покормить, и потерял ее на станции Поворино в Воронежской области. Сейчас животное ищут сотрудники РЖД и волонтеры.

О ситуации телеграм-каналу 5 сентября рассказала хозяйка Шуры, жительница Тимашевска. По ее словам, собака ехала официальной перевозкой РЖД. Проводник проигнорировал правила техники безопасности — он открыл купе и выпустил собаку.

По данным телеграм-канала Mash, начальник состава поезда в момент «побега» питомца находился на перроне.

Шуру должна была встретить родственница хозяйки — сотрудники РЖД связались с ней, когда собака уже убежала.

«Ее видели сразу после того, как она убежала, через 15 минут. Она мелькала на камерах вокзала. Но время утеряно. Проводники изначально скрыли факт пропажи собаки, и сообщено об этом было сильно позже, чем случилось. Соответственно поиск начался сильно позже. Там ищут, но пока безрезультатно», — рассказала «Осторожно, новости» родственница хозяйки Шуры.

По сообщению телеграм-канала Mash, хозяйка собаки пожаловалась на пропажу Шуры. Начальника состава поезда уволили, а проводнику предъявили дисциплинарное высказывание.