Проводник выпустил собаку из поезда, следовавшего из Новороссийска. Питомца ищут уже пятый день
Проводник и начальник состава поезда «Новороссийск — Екатеринбург» не уследили за собакой Шурой, которая ехала без хозяйки. Питомец сбежал, его ищут волонтеры и сотрудники РЖД. Владелица собаки написала жалобу
10 сентября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что проводник «Новороссийск — Екатеринбург» выпустил собаку по кличке Шура, чтобы покормить, и потерял ее на станции Поворино в Воронежской области. Сейчас животное ищут сотрудники РЖД и волонтеры.
О ситуации телеграм-каналу 5 сентября рассказала хозяйка Шуры, жительница Тимашевска. По ее словам, собака ехала официальной перевозкой РЖД. Проводник проигнорировал правила техники безопасности — он открыл купе и выпустил собаку.
По данным телеграм-канала Mash, начальник состава поезда в момент «побега» питомца находился на перроне.
Шуру должна была встретить родственница хозяйки — сотрудники РЖД связались с ней, когда собака уже убежала.
«Ее видели сразу после того, как она убежала, через 15 минут. Она мелькала на камерах вокзала. Но время утеряно. Проводники изначально скрыли факт пропажи собаки, и сообщено об этом было сильно позже, чем случилось. Соответственно поиск начался сильно позже. Там ищут, но пока безрезультатно», — рассказала «Осторожно, новости» родственница хозяйки Шуры.
По сообщению телеграм-канала Mash, хозяйка собаки пожаловалась на пропажу Шуры. Начальника состава поезда уволили, а проводнику предъявили дисциплинарное высказывание.
Позднее, 10 сентября, издание РБК связалось с пресс-службой Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД). Там сообщили, что собаке предоставляли питание и воду, переданные хозяйкой при отправлении животного, и во время смены питьевой воды собака «вырвалась из клетки».
По словам пресс-службы, поездная бригада пыталась «всеми возможными методами» предотвратить побег собаки. Также РЖД сообщили, что прохожие видели Шуру в городе 10 сентября, но не смогли ее поймать.
Отметим, что по правилам перевозки животного без хозяина в поездах, питомец должен находиться в багажном купе в закрытой опломбированной клетке на протяжении всего пути. Предпочтительно, чтобы клетка была оборудована поддоном, выдвигаемым без открывания клетки.
Ранее Юга.ру писали о другом случае пропажи животного во время следования поезда. В 2024 году кот Твикс ехал с хозяином на поезде по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. В один момент животное сбежало из купе и оказалось без присмотра. На остановке в Кирове проводник высадил кота из поезда. Позднее стало известно, что животное погибло.
Тогда РЖД решили внести изменения в документы о перевозке домашних животных в поездах дальнего следования и запретили проводникам высаживать питомцев из вагонов.
В январе 2024 года экоактивист Андрей Панюшкин заявил, что РЖД могут не справиться с новыми правилами и станут отказывать в перевозке кошек и собак под видом заботы.
Как писали Юга.ру, в марте стало известно, что российские школьники смогут ездить в поездах за полцены круглый год.