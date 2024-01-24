После гибели кота Твикса РЖД планируют улучшить перевозку питомцев. Экоактивист уверен, что под видом заботы РЖД будут отказывать в перевозке кошек и собак

Предыстория. 20 января стало известно, что кот Твикс, высаженный из поезда на мороз, погиб. «Российские железные дороги» пообещали изменить регламент перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.

23 января топ-менеджеры РЖД рассказали, что компания планирует сделать на вокзалах специальные зоны для пассажиров с питомцами и «персонифицировать» их перевозку при оформлении билета. Проводник будет видеть данные о животном в своем мобильном устройстве, а при покупке билетов пассажиры будут видеть, с какими животными едут соседи.

Юга.ру попросили экоактивиста Андрея Панюшкина прокомментировать грядущие изменения в правилах перевозки питомцев. Он предложил вернуться к двум моментам трагического инфоповода:

«Вероятно, билет, купленный на кота Твикса, требовал перевозки в специальной сумке. То есть сопровождающий кота пренебрег своими обязанностями и допустил, чтобы кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону.

Второе: проводница не могла не знать, что в ее вагоне едет кот по специальному билету. Значит, она сознательно выбросила кота из вагона на мороз и в снег. Лично я вменял бы ей жестокое обращение с животным или самоуправство, как минимум».