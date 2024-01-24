Эксперт предположил, что РЖД не справятся с новыми правилами перевозки домашних животных
После гибели кота Твикса РЖД планируют улучшить перевозку питомцев. Экоактивист уверен, что под видом заботы РЖД будут отказывать в перевозке кошек и собак
Предыстория. 20 января стало известно, что кот Твикс, высаженный из поезда на мороз, погиб. «Российские железные дороги» пообещали изменить регламент перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.
23 января топ-менеджеры РЖД рассказали, что компания планирует сделать на вокзалах специальные зоны для пассажиров с питомцами и «персонифицировать» их перевозку при оформлении билета. Проводник будет видеть данные о животном в своем мобильном устройстве, а при покупке билетов пассажиры будут видеть, с какими животными едут соседи.
Юга.ру попросили экоактивиста Андрея Панюшкина прокомментировать грядущие изменения в правилах перевозки питомцев. Он предложил вернуться к двум моментам трагического инфоповода:
«Вероятно, билет, купленный на кота Твикса, требовал перевозки в специальной сумке. То есть сопровождающий кота пренебрег своими обязанностями и допустил, чтобы кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону.
Второе: проводница не могла не знать, что в ее вагоне едет кот по специальному билету. Значит, она сознательно выбросила кота из вагона на мороз и в снег. Лично я вменял бы ей жестокое обращение с животным или самоуправство, как минимум».
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Эксперт прогнозирует, что после этого случая РЖД скопирует систему, уже действующую в гражданской авиации: животные должны быть чипированы, обладать ветеринарным паспортом и, соответственно, прививками. Панюшкин назвал главным то, что перевозчик установит лимит на количество животных и их виды в одном вагоне.
«Как и всякие правила, они будут плохо исполняться в РЖД, то есть вагонов для животных или лимитов всегда будет не хватать, чипы будут не такие, а прививки — старые, по мнению железнодорожников. Иными словами, под видом заботы о домашних животных и безопасности людей РЖД будут отказывать в перевозке кошек и собак», — предположил эксперт.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2020 года граждане РФ потребовали изменить статус домашних животных с багажа на пассажира. Тогда Госдума попросила Минтранс пересмотреть действующие правила перевозки домашних животных на самолетах. Это произошло после участившихся гибелей и травм животных в багажных отсеках.