РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов

Кот по имени Твикс ехал с хозяином на поезде по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. В один момент животное сбежало из купе и оказалось без присмотра. На остановке в Кирове проводник высадил кота из поезда. После исчезновения питомца волонтеры-железнодорожники начали его поиски, а действиям работника в РЖД пообещали «дать соответствующую оценку». Об этом 19 января сообщила пресс-служба перевозчика.

20 января стало известно, что котик Твикс погиб:



«В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию».

Чтобы подобное не повторилось, в РЖД решили внести изменения в документы о перевозке домашних животных в поездах дальнего следования. Проводникам запретят высаживать питомцев из вагонов. Также железнодорожники будут передавать найденное животное работникам на остановках и привлекать зоозащитников.



«РЖД при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые совместные консультации по вопросам совершенствования и улучшения правил перевозки животных в поездах, чтобы найти наиболее отвечающие требованиям современного периода решения, что позволит повысить качество этой услуги и для пассажиров, и для перевозимых животных», — рассказали в пресс-службе РЖД.