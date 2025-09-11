Подводные натюрморты, исповедь матери, психологические портреты. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Близкое. Личное. Вечное»
В Краснодаре покажут фотографии четырех авторов (12+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 16 сентября открытие экспозиции «Близкое. Личное. Вечное». Будут представлены фотографии четырех авторов — Валерии Левшиной из Сочи, Ольги Штайнепрайс из Новороссийска, Анны Скопиной из Кирова и Юлии Вихровой из Калининграда.
Валерия Левшина представит проект «Сероводород». В своих работах она исследует Черное море и показывает «подводные натюрморты».
Ольга Штайнепрайс продемонстрирует проект «Мне снился сон…» Это визуальная исповедь матери троих детей, в которой фотохудожница исследует напряженность между внешними ожиданиями и внутренним миром.
Анна Скопина покажет серию психологических портретов . В фокусе ее камеры оказались самые близкие люди.
Юлия Вихрова продемонстрирует серию фотонатюрмортов, вдохновленных эстетикой голландской живописи Золотого века.
«Все четыре проекта представлены в Краснодаре впервые. Экспозиция объединяет широкий спектр художественных направлений — от классической фотографии до авангардных экспериментов, что делает ее одинаково притягательной как для широкой аудитории, так и для искушенных зрителей», — рассказал куратор Дмитрий Сеник.
Выставка будет работать до 28 сентября по улице Октябрьской, 51.
