Подводные натюрморты, исповедь матери, психологические портреты. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Близкое. Личное. Вечное»

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 16 сентября открытие экспозиции «Близкое. Личное. Вечное». Будут представлены фотографии четырех авторов — Валерии Левшиной из Сочи, Ольги Штайнепрайс из Новороссийска, Анны Скопиной из Кирова и Юлии Вихровой из Калининграда.

Валерия Левшина представит проект «Сероводород». В своих работах она исследует Черное море и показывает «подводные натюрморты».