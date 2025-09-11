Подводные натюрморты, исповедь матери, психологические портреты. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Близкое. Личное. Вечное»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ольги Штайнепрайс
    © Фото Ольги Штайнепрайс

В Краснодаре покажут фотографии четырех авторов (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 16 сентября открытие экспозиции «Близкое. Личное. Вечное». Будут представлены фотографии четырех авторов — Валерии Левшиной из Сочи, Ольги Штайнепрайс из Новороссийска, Анны Скопиной из Кирова и Юлии Вихровой из Калининграда.

Валерия Левшина представит проект «Сероводород». В своих работах она исследует Черное море и показывает «подводные натюрморты».

Читайте также:

Ольга Штайнепрайс продемонстрирует проект «Мне снился сон…» Это визуальная исповедь матери троих детей, в которой фотохудожница исследует напряженность между внешними ожиданиями и внутренним миром.

Анна Скопина покажет серию психологических портретов . В фокусе ее камеры оказались самые близкие люди.

Юлия Вихрова продемонстрирует серию фотонатюрмортов, вдохновленных эстетикой голландской живописи Золотого века.

«Все четыре проекта представлены в Краснодаре впервые. Экспозиция объединяет широкий спектр художественных направлений — от классической фотографии до авангардных экспериментов, что делает ее одинаково притягательной как для широкой аудитории, так и для искушенных зрителей», — рассказал куратор Дмитрий Сеник.

Выставка будет работать до 28 сентября по улице Октябрьской, 51.

Как писали Юга.ру, 7 сентября стало известно, что в Краснодаре коммунальщики закрасили арт-объект «Столпы».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи События Фотография

Новости

Подводные натюрморты, исповедь матери, психологические портреты. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Близкое. Личное. Вечное»
Дубай, Ереван, Стамбул. Аэропорт Краснодара возобновит международные рейсы уже в сентябре
Из аэропорта Минеральных Вод впервые полетят прямые рейсы в Таиланд. Узнали стоимость билетов
Минтранс и Росавиация заявили об открытии аэропорта Краснодара
Жители Дагестана дважды в месяц платили за свет из-за мошенничества экс-поставщика. Компания похитила почти 830 млн рублей
«Телки с опилками в голове, представляющие опасность». Депутат из Владикавказа оскорбил женщин-водителей

Лента новостей

Реклама на сайте