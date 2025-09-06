Во Владикавказе нашли раннюю работу самого дорогого художника России
В Художественном музее Владикавказа случайно нашли раннюю работу известного художника Эрика Булатова
29 августа Северо-Осетинский государственный художественный музей имени М. С. Туганова в своем телеграм-канале сообщил о находке ранней картины художника Эрика Булатова, местонахождение которой ранее было неизвестно.
Произведение обнаружили во время ревизии. Внимание сотрудников музея привлек портрет «белокурой молодой женщины с удивительно нежным лицом и задумчивым взглядом».
«Подпись художника повергла всех в шок — Эрик Булатов, самый известный в мире современный российский художник и самый дорогой!» — отметили сотрудники музея.
Чтобы подтвердить авторство работы, директор музея Галина Тебиева связалась с Эриком Булатовым. На письмо ответила его жена Наталья Годзина.
Женщина рассказала, что картину действительно написал Булатов — это портрет первой жены художника — Ирины Лукашевич, которая работала художником-постановщиком на «Мосфильме».
«Портрет был куплен с выставки на Кузнецком мосту, и дальше следы его исчезли», — подчеркнула Наталья.
Сейчас портрет отправили на реставрацию.
Эрик Булатов — советский и российский художник, представитель концептуального искусства и фотореализма, один из основоположников соц-арта. В 2020 году в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал, в 2023 году в Пакгаузах в Нижнем Новгороде прошла большая выставка художника, приуроченная к его 90-летию, а в 2024-м — в Мультимедиа Арт Музее в Москве.
Среди его известных работ: «Горизонт» (1972), «Добро пожаловать» (1974), «Картина и зрители» (2011-2013), «Свобода» (2015) и другие.
В августе 2025 года Булатов возглавил рейтинг 50 самых дорогих ныне живущих художников России издания The Art Newspaper Russia. Его самая дорогая картина — «Слава КПСС» 1975 года — была продана в 2008 году в Лондоне на аукционе за 2,1 млн долларов.
