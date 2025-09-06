Во Владикавказе нашли раннюю работу самого дорогого художника России

29 августа Северо-Осетинский государственный художественный музей имени М. С. Туганова в своем телеграм-канале сообщил о находке ранней картины художника Эрика Булатова, местонахождение которой ранее было неизвестно.

Произведение обнаружили во время ревизии. Внимание сотрудников музея привлек портрет «белокурой молодой женщины с удивительно нежным лицом и задумчивым взглядом».

«Подпись художника повергла всех в шок — Эрик Булатов, самый известный в мире современный российский художник и самый дорогой!» — отметили сотрудники музея.