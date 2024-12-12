Халяльные инвестиции и комната для молитв. Сбер открыл в Дагестане офис исламского финансирования

12 декабря Сбер открыл офис исламского финансирования в столице Дагестана

С 1 сентября 2023-го в четырех регионах России — Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне — проходит эксперимент по исламскому банкингу. Услуги кредитных организаций исламского финансирования основаны на шариатских стандартах. Так, по данным РБК, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых типов мяса.



Халяльные финансовые продукты в Сбере соответствуют стандартам исламского финансирования, что подтверждает фетва — специальный сертификат, выданным Шариатским консультационным советом. Пользоваться такими продуктами можно не только мусульманам, но и любому человеку вне зависимости от религиозных убеждений. Ранее аналогичные офисы запустили в Казани, Уфе и Грозном.

Первый офис исламского финансирования Сбера в Дагестане заработал в Махачкале на проспекте Имама Шамиля, 12.

В отделении есть комната для молитвы, места для детей, кофе-зона, уголок с историей Дагестана и музей истории Ислама. Созданием экспозиции музея занимались в том числе эксперты республиканского Музея истории мировых культур и религий.

«В прошлом году мы начали тиражировать на Северном Кавказе продукты исламского финансирования. И видим, что это направление остаётся одним из самых быстрорастущих и востребованных, особенно в самом многочисленном, многонациональном Дагестане. Здесь живут и развивают бизнес около четверти розничных и корпоративных клиентов Сбера на Кавказе. Открытие сегодня первого в Республике и четвертого в стране офиса исламского финансирования Сбера — важный шаг на пути становления и развития этого перспективного рынка», — объяснил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

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Клиентам офиса доступны более 15 финансовых продуктов по стандартам шариата: дебетовая карта «Адафа», текущий счет «Амана», исламское расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, ипотека «Мурабаха», стратегия доверительного управления «Халяльные инвестиции», БПИФ «Халяльные инвестиции», оборотное финансирование Кард аль Хасан, финансирование «Мурабаха», торговое финансирование и другие. Дополнительно клиентам предложат монеты и слитки из драгоценных металлов, а в зоне SberDevices можно будет протестировать и купить устройства для умного дома: лампы и розетки, умные колонки, медиацентр и другие.

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«Открытие офиса исламского финансирования в Дагестане — важное событие для развития финансовой системы и привлечения новых клиентов, которые предпочитают услуги, соответствующие принципам шариата. Наша республика является одним из четырёх регионов-участников пилотного проекта, где больше года проходит данный эксперимент и наблюдается положительная динамика продаж. Важно, что Сбербанк стал лидером этого направления в стране и одним из первых вошел в реестр Центрального Банка России как участник эксперимента. А новый офис позволит жителям республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата», — отметил глава Дагестана Сергей Меликов.