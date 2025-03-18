Казачий уголок в банке: в Ростовской области открылся необычный офис Сбера

18 марта в Новочеркасске открылся первый офис Сбера с тематической зоной, посвященной истории донского казачества

Как сообщила пресс-службы Сбера, 18 марта в Новочеркасске на проспекте Платовском, 59б открылось двухэтажное отделение банка площадью 650 кв. м. Особое внимание в интерьере уделили культурному наследию региона.

Специальная тематическая зона отражает историю донского казачества: быт, традиции и вклад в развитие региона. Экспозицию создавали при участии экспертов Новочеркасского музея истории донского казачества, который находится напротив офиса Сбера.

© Фото Евгения Чистякова

В торжественном открытии необычного отделения поучаствовали управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко и атаман Новочеркасского казачьего округа Андрей Демченко.

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«Для нас большая честь открыть первый такой офис именно в Новочеркасске ― столице донского и мирового казачества. Это хороший пример того, как современные технологии и уважение к традициям могут идти рука об руку, создавая уникальный опыт для клиентов. В Новочеркасске работает семь отделений нашего банка, ежедневно за консультацией в Сбер обращаются сотни жителей города. Теперь, приходя в новый офис, клиенты могут не только решить свои бытовые и финансовые вопросы, но и познакомиться с историей и культурой донских казаков. Уверен, такой подход поможет укрепить связь с местными традициями и культурным кодом, а также сделать наши услуги ещё человекоцентричнее и комфортнее», — рассказал Константин Бугрим.

© Фото Евгения Чистякова

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Глава Новочеркасска назвал открытие офиса Сбера значимым для всего города. «Это не только важный шаг в развитии банковской инфраструктуры Новочеркасска ― отделение с удобными и современными сервисами, но и весомый вклад в укрепление имиджа Новочеркасска как центра культурного и исторического наследия казаков. Мы рады, что Сбер поддерживает и реализует инициативы, которые помогают сохранить нашу идентичность. Новый офис станет значимым центром притяжения для всех, кто ценит традиции и стремится к развитию», — добавил Юрий Лысенко.