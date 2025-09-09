В Ейске сгорел зоопарк. Погибли почти все крокодилы и другие рептилии

В Ейске сгорел «Крокодиловый каньон» — удалось спасти лишь несколько крокодилов из 30. Пожар также затронул дельфинарий — животные не пострадали

9 сентября телеграм-канал SHOT сообщил о возгорании дельфинария «Крокодиловый каньон» и контактного зоопарка «Трогательный зоопарк» в Ейске, расположенных по улице Шмидта.

По данным источника, погибли практически все крокодилы и другие рептилии — нескольких удалось откачать, сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Всего в зоопарке было около 30 крокодилов, игуаны, черепахи и змеи.

Однако телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на руководство «Крокодилового каньона» сообщил, что с 1 сентября в зоопарке закончился сезон и на момент пожара животных в комплексе не было.

Обновление 9 сентября 15:50. Следственный комитет по Краснодарскому краю не подтвердил информацию о гибели крокодилов и остальных рептилий. Однако заявил, что они могли пострадать.



МЧС Краснодарского края публично ситуацию не комментировало. Различные СМИ со ссылкой на ведомство писали о гибели 28 крокодилов и одной черепахи. Позднее информацию стали опровергать.