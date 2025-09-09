В Ейске сгорел зоопарк. Погибли почти все крокодилы и другие рептилии
В Ейске сгорел «Крокодиловый каньон» — удалось спасти лишь несколько крокодилов из 30. Пожар также затронул дельфинарий — животные не пострадали
9 сентября телеграм-канал SHOT сообщил о возгорании дельфинария «Крокодиловый каньон» и контактного зоопарка «Трогательный зоопарк» в Ейске, расположенных по улице Шмидта.
По данным источника, погибли практически все крокодилы и другие рептилии — нескольких удалось откачать, сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Всего в зоопарке было около 30 крокодилов, игуаны, черепахи и змеи.
Однако телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на руководство «Крокодилового каньона» сообщил, что с 1 сентября в зоопарке закончился сезон и на момент пожара животных в комплексе не было.
Обновление 9 сентября 15:50. Следственный комитет по Краснодарскому краю не подтвердил информацию о гибели крокодилов и остальных рептилий. Однако заявил, что они могли пострадать.
МЧС Краснодарского края публично ситуацию не комментировало. Различные СМИ со ссылкой на ведомство писали о гибели 28 крокодилов и одной черепахи. Позднее информацию стали опровергать.
Животные в «Трогательном зоопарке» остались в безопасности — огонь не затронул комплекс, в котором находились лемуры, еноты, сурикаты.
В дельфинарии, в котором находятся черноморские афалины, дальневосточная белуха, северный морской лев и южноафриканские морские котики, пострадала только часть трибун. Сотрудники комплекса сообщили, что «животные в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает».
По сообщению издания «Кубанские новости» со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю, пожар начался в 00:48 9 сентября. В 00:53 огонь охватил здание площадью 150 кв. метров. В 01:19 пожар локализовали, в 01:49 специалисты ликвидировали открытое горение, а к 03:10 завершили пожарно-спасательную операцию.
Отметим, что информации из официальных источников о ходе пожара на данный момент нет.
Телеграм-канал SHOT заявил, что следствие рассматривает две причины пожара — скачок напряжения и поджог. При этом руководство «Крокодилового каньона» отказалось сотрудничать с властями и предоставлять какие-либо документы.
По заявлению источника, зоопарк работал без лицензии.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре строят парк альпак на парковке возле торгового центра.