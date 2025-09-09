Информация о гибели крокодилов и других рептилий при пожаре в Ейске не подтвердилась — СМИ

При пожаре в ейском «Крокодиловом каньоне» не погибли крокодилы и остальные рептилии. Однако по сообщению Следственного комитета, они могли пострадать

Предыстория. В ночь с 8 на 9 сентября в Ейске сгорел зоопарк «Крокодиловый каньон». Тогда было известно, что погибли почти все рептилии. Пожар также затронул дельфинарий — животные не пострадали.



Однако телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на руководство «Крокодилового каньона» сообщил, что с 1 сентября в зоопарке закончился сезон и на момент пожара животных в комплексе не было.



Причиной пожара могли стать скачок напряжения или поджог. Официальные ведомства публично ситуацию не комментировали.

9 сентября СУ СК России по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале сообщило, что в результате пожара «могли пострадать рептилии и другие животные». Однако информацию о гибели крокодилов и остальных рептилий ведомство не подтвердило.

Сейчас Следственный комитет и МЧС Краснодарского края проводят осмотр сгоревшего зоопарка и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.