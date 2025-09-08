В Кабардино-Балкарии установили стенды о дресс-коде для туристов

Так, женщины должны закрывать линию декольте и область живота, а также носить юбку или брюки свободного кроя ниже колена.

Тогда туристам предложили носить майки и футболки закрывающие живот, шорты и юбки не выше колена и свободную непрозрачную одежду. Женщинам рекомендовали отказаться от одежды с глубоким декольте и облегающих вещей.

Ранее, в июле 2024 года, Министерство курортов и туризма региона уже публиковало список рекомендаций для посещения общественных мест республики.

Надпись на стенде подчеркивает, что соблюдение рекомендаций — это «уважение к традициям и обычаям Кабардино-Балкарии».

Тогда рекомендации вызвали общественный резонанс. Многие пользователи возмутились подобными советами при выборе гардероба, и заявили, что Кабардино-Балкария — это часть России, а она, в свою очередь, является светским государством.

Отметим, что рекомендации по дресс-коду для туристов существуют и в других кавказских республиках. Например, Министерство туризма Дагестана в 2023 году опубликовало «Памятку туриста». В ней сказано, что гостям региона стоит выбирать «скромную одежду», отказаться от мини-юбок, открытой и обтягивающей одежды, не надевать майки и шорты, а женщинам при себе иметь платок.