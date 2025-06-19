В Кабардино-Балкарии потратят почти 1 млн рублей на борьбу с экстремизмом с помощью кепок и календарей
На покупку вещей для борьбы с терроризмом и экстремизмом власти Кабардино-Балкарии потратят почти миллион рублей
16 и 17 июня на сайте госзакупок опубликовали три тендера. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарии. Власти региона хотят закупить различные вещи для рекламы о борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Согласно документам, суммарный бюджет составит 940 тысяч рублей.
В Краснодаре осудили участников экстремистского сообщества:
Планируется создать пять коротких видеороликов продолжительностью 15–20 секунд. Их будут показывать на светодиодных экранах на площадях, в парках, у торговых центров и вдоль загруженных дорог. Каждый ролик должны транслировать не менее 200 раз в сутки, с регулярной ротацией между экранами.
Также госучреждения закупят 250 настенных календарей, 1000 евро-буклетов с нормами законодательства РФ и ответственностью за нарушение антитеррористических правил и 13 уличных баннеров.
Помимо этого, планируется изготовить 300 футболок и 300 бейсболок с тематическими надписями. Они должны быть выполнены из хлопка и прослужить не менее 12 месяцев.
В документе уточняется, что все закупки проводят по программе по противодействию терроризму и экстремизму, которая действует с 2024 года.
Как писали Юга.ру, в 2022 году суд признал активистку из Краснодарского края виновной в создании экстремистского сообщества и призывах к терроризму.