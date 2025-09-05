200 предпринимателей Северного Кавказа получили льготные кредиты на 7,5 млрд рублей — Сбер
С 2022 года малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа получил 200 льготных кредитов на общую сумму 7,5 млрд рублей по совместной программе Сбера и Корпорации развития «Кавказ.РФ»
Как сообщила пресс-служба банка, общая стоимость поддержанных проектов превысила 18,4 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей предоставила корпорация «Кавказ.РФ».
Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса фокусируется на ключевых для экономики СКФО отраслях: АПК, туризме, строительстве, производстве и сфере услуг.
С 2022 года финансированием воспользовались предприниматели всех семи субъектов СКФО. Самыми активными по количеству бизнес-проектов оказались:
- Северная Осетия — Алания (66 льготных кредитов),
- Кабардино-Балкария — 44,
- Дагестан — 43.
Наиболее крупные проекты на сумму свыше 7 млрд рублей реализуют в Ингушетии.
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил, что программа изначально была доступна только для республик Кавказа, но в 2024 году ее расширили на Ставропольский край. По его словам, 17 предпринимателей края уже получили кредиты на работу в соседних регионах. Песенников добавил, что поддержка малого и среднего бизнеса положительно влияет на развитие многих отраслей и повышает инвестиционную привлекательность макрорегиона.
Первый заместитель генерального директора «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович сообщил, что, несмотря на высокую ключевую ставку в прошлом, лимит программы почти полностью использован. Он также добавил, что снижение ключевой ставки Банка России сделало программу еще более доступной для предпринимателей региона.
