200 предпринимателей Северного Кавказа получили льготные кредиты на 7,5 млрд рублей — Сбер

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край, Чечня

С 2022 года малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа получил 200 льготных кредитов на общую сумму 7,5 млрд рублей по совместной программе Сбера и Корпорации развития «Кавказ.РФ»

Как сообщила пресс-служба банка, общая стоимость поддержанных проектов превысила 18,4 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей предоставила корпорация «Кавказ.РФ».

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса фокусируется на ключевых для экономики СКФО отраслях: АПК, туризме, строительстве, производстве и сфере услуг.

С 2022 года финансированием воспользовались предприниматели всех семи субъектов СКФО. Самыми активными по количеству бизнес-проектов оказались:

  • Северная Осетия — Алания (66 льготных кредитов), 
  • Кабардино-Балкария — 44,
  • Дагестан — 43.

Наиболее крупные проекты на сумму свыше 7 млрд рублей реализуют в Ингушетии.

Сами Насери снялся в роликах для бизнеса Дагестана:

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил, что программа изначально была доступна только для республик Кавказа, но в 2024 году ее расширили на Ставропольский край. По его словам, 17 предпринимателей края уже получили кредиты на работу в соседних регионах. Песенников добавил, что поддержка малого и среднего бизнеса положительно влияет на развитие многих отраслей и повышает инвестиционную привлекательность макрорегиона.

Халяльные инвестиции и комната для молитв:

Первый заместитель генерального директора «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович сообщил, что, несмотря на высокую ключевую ставку в прошлом, лимит программы почти полностью использован. Он также добавил, что снижение ключевой ставки Банка России сделало программу еще более доступной для предпринимателей региона.

Как писали Юга.ру, в январе в Дагестане разработали для жителей «Кодекс чести». Буклеты с правилами поведения стали раздавать в аэропорту.

