Власти Дагестана разработали для жителей «Кодекс чести». Буклеты с правилами поведения стали раздавать в аэропорту

Дагестан

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  • © Скриншот с сайта «Региональный Аспект» regaspect.info
    © Скриншот с сайта «Региональный Аспект» regaspect.info

В аэропорту Махачкалы раздали буклеты с правилами поведения, которые рекомендуют соблюдать дагестанцам в других регионах и за границей

21 января «Региональный Аспект» сообщил, что в аэропорту Махачкалы раздали первую партию буклетов, в которых прописаны этические нормы и правила поведения. Их рекомендуют соблюдать дагестанцам, выезжающим за пределы республики.

В Министерстве молодежи региона рассказали СМИ, что это не разовая акция, и в аэропорту продолжат раздавать такие буклеты. Ее планируют провести и на железнодорожном вокзале. В Дагестане уже выпустили около трех тысяч экземпляров. 

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«Этой акцией мы еще раз хотим напомнить нашей молодежи, выезжающей за пределы Дагестана, что они являются лицом нашей многонациональной республики. Они должны уважительно относится ко всем, особенно к старшим», — рассказали организаторы мероприятия. 

В памятке указано, что «дагестанец должен относиться к сверстнику, как брату, с посторонней девушкой быть обходительным, как сестрой, а со взрослыми уважителен, как с родственниками».

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Власти Дагестана разработали для жителей «Кодекс чести». Буклеты с правилами поведения стали раздавать в аэропорту
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