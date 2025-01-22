Власти Дагестана разработали для жителей «Кодекс чести». Буклеты с правилами поведения стали раздавать в аэропорту

В аэропорту Махачкалы раздали буклеты с правилами поведения, которые рекомендуют соблюдать дагестанцам в других регионах и за границей

21 января «Региональный Аспект» сообщил , что в аэропорту Махачкалы раздали первую партию буклетов, в которых прописаны этические нормы и правила поведения. Их рекомендуют соблюдать дагестанцам, выезжающим за пределы республики. В Министерстве молодежи региона рассказали СМИ, что это не разовая акция, и в аэропорту продолжат раздавать такие буклеты. Ее планируют провести и на железнодорожном вокзале. В Дагестане уже выпустили около трех тысяч экземпляров.

«Этой акцией мы еще раз хотим напомнить нашей молодежи, выезжающей за пределы Дагестана, что они являются лицом нашей многонациональной республики. Они должны уважительно относится ко всем, особенно к старшим», — рассказали организаторы мероприятия.

В памятке указано, что «дагестанец должен относиться к сверстнику, как брату, с посторонней девушкой быть обходительным, как сестрой, а со взрослыми уважителен, как с родственниками».