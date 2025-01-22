Власти Дагестана разработали для жителей «Кодекс чести». Буклеты с правилами поведения стали раздавать в аэропорту
В аэропорту Махачкалы раздали буклеты с правилами поведения, которые рекомендуют соблюдать дагестанцам в других регионах и за границей
21 января «Региональный Аспект» сообщил, что в аэропорту Махачкалы раздали первую партию буклетов, в которых прописаны этические нормы и правила поведения. Их рекомендуют соблюдать дагестанцам, выезжающим за пределы республики.
В Министерстве молодежи региона рассказали СМИ, что это не разовая акция, и в аэропорту продолжат раздавать такие буклеты. Ее планируют провести и на железнодорожном вокзале. В Дагестане уже выпустили около трех тысяч экземпляров.
Полмиллиона за мальчика, названного в честь героя Чечни:
«Этой акцией мы еще раз хотим напомнить нашей молодежи, выезжающей за пределы Дагестана, что они являются лицом нашей многонациональной республики. Они должны уважительно относится ко всем, особенно к старшим», — рассказали организаторы мероприятия.
В памятке указано, что «дагестанец должен относиться к сверстнику, как брату, с посторонней девушкой быть обходительным, как сестрой, а со взрослыми уважителен, как с родственниками».
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