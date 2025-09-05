Минтранс собирается открыть и другие аэропорты после Геленджика. Краснодар тоже в списке?

Чиновники снова заговорили о возможном открытии аэропорта Краснодара

Что касается аэропорта Краснодара, то Никитин заявил, что «возможны разные варианты».

«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — сказал журналистам глава министерства Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме.

5 сентября ТАСС сообщило , что Минтранс России работает над возобновлением работы закрытых аэропортов. Это произошло после успешного запуска авиасообщения с Геленджиком.

Напомним, воздушная гавань Геленджика начала принимать и отправлять самолеты 18 июля. Полеты выполняются только в светлое время суток.

Аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля 2022 года. Разговоры о его открытии появляются регулярно. Обычно это было связано с запуском авиасообщения в других городах.

13 августа «Телеканал Краснодар» сообщил, что краснодарская авиагавань возобновит работу 10 сентября. Эту дату определил астролог и эзотерик Иванесса Макарян.

11 августа политолог Дмитрий Владимиров заявил, что аэропорт кубанской столицы должен открыться в начале сентября — накануне выборов губернатора Краснодарского края и депутатов.

21 августа телеграм-канал «Профессиональный дилетант» сообщил, что фирмы, имевшие в аренде коммерческие площади в аэропорту Краснодара, стали получать информацию, что авиагавань откроется 1 сентября.