Минтранс собирается открыть и другие аэропорты после Геленджика. Краснодар тоже в списке?

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Чиновники снова заговорили о возможном открытии аэропорта Краснодара

5 сентября ТАСС сообщило, что Минтранс России работает над возобновлением работы закрытых аэропортов. Это произошло после успешного запуска авиасообщения с Геленджиком.

«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — сказал журналистам глава министерства Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме.

Что касается аэропорта Краснодара, то Никитин заявил, что «возможны разные варианты».

Читайте также:

Напомним, воздушная гавань Геленджика начала принимать и отправлять самолеты 18 июля. Полеты выполняются только в светлое время суток.

Аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля 2022 года. Разговоры о его открытии появляются регулярно. Обычно это было связано с запуском авиасообщения в других городах.

13 августа «Телеканал Краснодар» сообщил, что краснодарская авиагавань возобновит работу 10 сентября. Эту дату определил астролог и эзотерик Иванесса Макарян.

11 августа политолог Дмитрий Владимиров заявил, что аэропорт кубанской столицы должен открыться в начале сентября — накануне выборов губернатора Краснодарского края и депутатов.

21 августа телеграм-канал «Профессиональный дилетант» сообщил, что фирмы, имевшие в аренде коммерческие площади в аэропорту Краснодара, стали получать информацию, что авиагавань откроется 1 сентября.

Как писали Юга.ру, новые аэропорты могут появиться под Туапсе, Приморско-Ахтарском и на Таманском полуострове.

Авиация Аэропорты Краснодар Транспорт

Новости

В Анапе экс-чиновнику дали 10 лет колонии за взятку в 2,6 млн рублей, которую он получил при строительстве школ
В Краснодаре продлили ограничения на посещение лесов до 19 сентября
В Темрюкском районе работники завода приняли «винные ванны» и записали видео. Ролик завирусился в соцсетях
Минтранс собирается открыть и другие аэропорты после Геленджика. Краснодар тоже в списке?
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком драмы «Жестокие игры» 1999 года
Самолет не полетел из Геленджика в Москву 4 сентября из-за непогоды. Пассажиров отправили на автобусе в аэропорт Минеральных Вод

Лента новостей

Эскарго по-кубански
3 сентября, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Вчера, 14:04
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Где именно?
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
2 сентября, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте