Вышел трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл». Когда премьера?

Фильм станет экранизацией второй части игры, в которой главный герой получает письмо от своей покойной жены (18+)

Новая картина основана на событиях Silent Hill 2. В ролике показали некоторые кадры, дословно копирующие знаменитую игру.

Портал IGN показал первый тизер-трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Режиссером выступил автор первой части 2006 года Кристоф Ганс.

В центре сюжета окажется Джеймс Сандерленд. Он получает загадочное письмо от своей жены Мэри, которое призывает его вернуться в таинственный и зловещий город.

Главные роли в фильме исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. Лента появится на больших экранах в январе 2026 года.