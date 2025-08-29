Вышел трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл». Когда премьера?

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Возвращение в Сайлент Хилл» © Скриншот видео с Rutube-канала «Movie Release»
    Кадр из трейлера к фильму «Возвращение в Сайлент Хилл» © Скриншот видео с Rutube-канала «Movie Release»

Фильм станет экранизацией второй части игры, в которой главный герой получает письмо от своей покойной жены (18+)

Портал IGN показал первый тизер-трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Режиссером выступил автор первой части 2006 года Кристоф Ганс.

Новая картина основана на событиях Silent Hill 2. В ролике показали некоторые кадры, дословно копирующие знаменитую игру.

Читайте также:

В центре сюжета окажется Джеймс Сандерленд. Он получает загадочное письмо от своей жены Мэри, которое призывает его вернуться в таинственный и зловещий город.

Главные роли в фильме исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. Лента появится на больших экранах в январе 2026 года.

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах с 28 августа показывают психологический хоррор «Выход 8». Фильм стал сенсацией на Каннском кинофестивале.

Кино отдых Развлечения

Новости

В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max
Краснодарский экоцентр просит жителей воздержаться от запуска воздушных шаров на линейках 1 сентября
В Сочи из Зимнего театра выселяют инклюзивную балетную школу
В Краснодаре в автобусах, трамваях и троллейбусах введут скидку 8 рублей до конца года
Объявлен конкурс на имя мамонта, найденного в Абинском районе. Как проголосовать?
Жительница Ростова-на-Дону впервые попала в топ-20 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в 500 млн долларов

Лента новостей

На связи. Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*
Вчера, 18:05
На связи. Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*
Власти Краснодара заявили, что средняя зарплата учителей составляет 67 тыс. рублей
Сегодня, 11:20
Власти Краснодара заявили, что средняя зарплата учителей составляет 67 тыс. рублей
Жителей это возмутило
Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты
27 августа, 11:55 Реклама
Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты
Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»

Реклама на сайте