Пивная империя. Вышел трейлер сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков»

Сюжет расскажет о семье крупного пивовара и основателя знаменитого бренда Бенджамина Гиннесса — одного из богатейших людей Ирландии XIX века. После смерти отца на место преемника претендуют сразу четверо детей. Они борются за власть в империи и одновременно пытаются удержать ее на плаву.

Главные роли исполнили Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Ферн, Джек Глисон и другие. Режиссером первых пяти эпизодов стал Том Шенкленд, а Мона Акль сняла три финальных серии.

Мировая премьера состоится 25 сентября, весь первый сезон будет доступен сразу.