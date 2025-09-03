Пивная империя. Вышел трейлер сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков»
Сериал расскажет о наследниках Бенджамина Гиннесса (18+)
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала «Дом Гиннесса». Шоураннером проекта выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.
Сюжет расскажет о семье крупного пивовара и основателя знаменитого бренда Бенджамина Гиннесса — одного из богатейших людей Ирландии XIX века. После смерти отца на место преемника претендуют сразу четверо детей. Они борются за власть в империи и одновременно пытаются удержать ее на плаву.
Главные роли исполнили Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Ферн, Джек Глисон и другие. Режиссером первых пяти эпизодов стал Том Шенкленд, а Мона Акль сняла три финальных серии.
Мировая премьера состоится 25 сентября, весь первый сезон будет доступен сразу.
Как писали Юга.ру, 11 сентября «Иноекино» выпускает в российский прокат психологическое драмеди Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки».