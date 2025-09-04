Краснодарцы получили от провайдера советы, что делать при отключениях мобильного интернета
Краснодарцы стали получать сообщения от мобильного оператора с рекомендациями на период отсутствия интернета
4 сентября в редакцию портала Юга.ру написала жительница Краснодара. Она сообщила, что получила необычное сообщение от одного из операторов так называемой «большой четверки».
Провайдер заявил, что из-за обеспечения мер безопасности в некоторых районах города могут быть проблемы в работе мобильного интернета. Оператор посоветовал по возможности использовать Wi-Fi.
Среди других рекомендаций:
- снять необходимую сумму наличными в ближайшем банкомате;
- скачать карты города и региона;
- сохранить важные номера в записной книжке телефона;
- загрузить фильмы, музыку, книги и учебные материалы;
- использовать Wi-Fi для звонков через мессенджеры.
Оператор заявил, что обычная голосовая связь и смс-сообщения работают стабильно.
Напомним, в середине июня «Билайн» разослал смс-сообщения о возможных сбоях интернета.
Как писали Юга.ру, 2 сентября житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета. Он предположил, что власти тестируют «белый список» сервисов.