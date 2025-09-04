Краснодарцы получили от провайдера советы, что делать при отключениях мобильного интернета

Краснодарцы стали получать сообщения от мобильного оператора с рекомендациями на период отсутствия интернета

4 сентября в редакцию портала Юга.ру написала жительница Краснодара. Она сообщила, что получила необычное сообщение от одного из операторов так называемой «большой четверки».

Провайдер заявил, что из-за обеспечения мер безопасности в некоторых районах города могут быть проблемы в работе мобильного интернета. Оператор посоветовал по возможности использовать Wi-Fi.