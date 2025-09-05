В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком драмы «Жестокие игры» 1999 года

  • Кадр из фильма «Жестокие игры» © Скриншот видео с Rutube-канала «Scary Games Обзоры и Прохождения»
В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 7 сентября пройдет спецпоказ вольной экранизации романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 7 сентября показ фильма «Жестокие игры». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Это вольная экранизация французского романа конца XVIII века «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Главные роли исполнили Сара Мишель Геллар, Райан Филипп и Риз Уизерспун.

Себастьян Вальмонт и его сводная сестра Кэтрин Мертей — представители золотой молодежи Нью-Йорка. Парень развлекает себя тем, что соблазняет девушек и затем их бросает. Его новая жертва — целомудренная дочь директора колледжа Аннетт Хэнгроув.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало 7 сентября в 17:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Напомним, в 2024 году культовые «Жестокие игры» стали сериалом. Действие разворачивается в элитном колледже в Вашингтоне.

Как писали Юга.ру, 10 сентября в Краснодаре состоится показ сюрреалистичной драмы «Конформист» 1970 года. Картину обсудят с психологом.

