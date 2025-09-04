В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Конформист» 1970 года

В основе фильма лежит одноименный роман Альберто Моравиа. Драма получила наивысшую оценку профессиональных кинокритиков, на сайте Rotten Tomatoes она имеет рейтинг 100%.

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 10 сентября показ сюрреалистичной драмы «Конформист» 1970 года. Ленту снял итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи («Последнее танго в Париже», «Последний император»).

Действие фильма начинается в Риме в 1938 году. Доктор Марчелло Клеричи получает от правительства Муссолини приказ отправиться во Францию, чтобы организовать ликвидацию профессора-антифашиста. В какой-то момент герой начинает сомневаться в правильности своей миссии.

Кинопоказ и обсуждение драмы с психологом Екатериной Шевчик начнутся 21 августа в 19:00 в ресторане Villa Verde по улице Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.