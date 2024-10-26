Культовые «Жестокие игры» станут сериалом. Появился первый трейлер

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Жестокие игры» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
    Кадр из трейлера к сериалу «Жестокие игры» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал первый трейлер сериала «Жестокие игры» (18+)

Rutube-канал Meloryash поделился коротким роликом сериала «Жестокие игры».

Это будет ремейк одноимённого фильма 1999 года выпуска с Риз Уизерспун, Райаном Филлиппом и Сарой Мишель Геллар. Проект моментально стал культовым. Драму сняли по мотивам романа «Опасные связи» Шодерло де Лакло.

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Действие сериала развернется в элитном колледже в Вашингтоне. Главные роли в проекте достались Саре Кэтрин Хук («Первое убийство») и Заку Бёрджессу («Абсолютно все в порядке») — они сыграют сводных брата и сестру. Образ дочери вице-президента США воплотит Саванна Ли Смит («Сплетница»).

Все восемь эпизодов первого сезона выйдут на экраны 21 ноября.

Как писали Юга.ру, в сети появился первый трейлер исторической драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди. Лента рассказывает о жизни венгерского архитектора с еврейскими корнями Ласло Тота и его жены Элизабет после Второй мировой войны.

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Культовые «Жестокие игры» станут сериалом. Появился первый трейлер
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