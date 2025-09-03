Нападение гигантского борова. В Краснодаре в кино покажут хоррор «Пятачок. Кровь и желуди»

  Кадр из трейлера к фильму «Пятачок. Кровь и желуди»
    Кадр из трейлера к фильму «Пятачок. Кровь и желуди»

В прокат выходит спин-офф хоррор-слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед» (18+)

4 сентября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Пятачок. Кровь и желуди». Лента представляет собой хоррор-слэшер.

Это картина о том, как обычная вечеринка на природе превращается в кошмар. Кейт с подругами едет в загородный дом отпраздновать свой день рождения. Веселье прерывает появление окровавленного человека, который говорит, что на него напала гигантская свинья. Одна за другой девушки начинают исчезать.

Напомним, «Пятачок. Кровь и желуди» — часть мультивселенной. В фильме «Винни-Пух: Кровь и мед», вышедшем в 2023 году, авторы превратили веселого медведя и поросенка, придуманных писателем Аланом Милном, в диких серийных убийц. Они терроризируют группу студенток из университета и взрослого Кристофера Робина, когда он возвращается в Стоакровый лес.

«Винни-Пух: Кровь и мед» собрала в прокате 5,2 млн долларов, тогда как на создание потратили всего около 100 тыс. долларов. По аналогии со «Мстителями», в предстоящих картинах появятся жестокие версии Бэмби, Динь-Динь, Пиноккио, Питера Пэна, Тигры, Безумного Шляпника и Спящей красавицы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут фильм «Пролетая над гнездом кукушки».

