Нападение гигантского борова. В Краснодаре в кино покажут хоррор «Пятачок. Кровь и желуди»
В прокат выходит спин-офф хоррор-слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед» (18+)
4 сентября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Пятачок. Кровь и желуди». Лента представляет собой хоррор-слэшер.
Это картина о том, как обычная вечеринка на природе превращается в кошмар. Кейт с подругами едет в загородный дом отпраздновать свой день рождения. Веселье прерывает появление окровавленного человека, который говорит, что на него напала гигантская свинья. Одна за другой девушки начинают исчезать.
Напомним, «Пятачок. Кровь и желуди» — часть мультивселенной. В фильме «Винни-Пух: Кровь и мед», вышедшем в 2023 году, авторы превратили веселого медведя и поросенка, придуманных писателем Аланом Милном, в диких серийных убийц. Они терроризируют группу студенток из университета и взрослого Кристофера Робина, когда он возвращается в Стоакровый лес.
«Винни-Пух: Кровь и мед» собрала в прокате 5,2 млн долларов, тогда как на создание потратили всего около 100 тыс. долларов. По аналогии со «Мстителями», в предстоящих картинах появятся жестокие версии Бэмби, Динь-Динь, Пиноккио, Питера Пэна, Тигры, Безумного Шляпника и Спящей красавицы.
