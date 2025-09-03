В Краснодарском крае состоится астропоход. Участники посмотрят на затмение Луны и Млечный Путь

Краснодарский край

  • Вид на Млечный Путь в станице Баговской © скриншот фото из телеграм-канала «Западный Кавказ Мостовской/Мостовский»
В станице Баговской Мостовского района 7 сентября пройдет астропоход от турклуба «Западный Кавказ» (0+)

Туристический клуб «Западный Кавказ» анонсировал на 7 сентября астропоход. Он состоится в окрестностях станицы Баговской Мостовского района.

Днем участников ждет поход к древней солнечной обсерватории — мегалитическому комплексу, который называют «Храм Солнца».

Позднее туристы разобьюn лагерь и через бинокуляр будут наблюдать за полным затмением Луны, Млечным Путем, кометами и звездами. Организаторы отмечают, что в окрестностях станицы Баговской практически нулевой уровень светового загрязнения, поэтому участники смогут в полной мере насладиться космическими видами. 

В Краснодарском крае 7 сентября впервые за семь лет пройдет полное лунное затмение:

В астропоходе будет участвовать астроном Борис Скоритченко — он подробнее расскажет туристам о звездах. 

После наблюдения желающие смогут остаться ночевать в кемпинге на поляне. 

Организаторы сообщили, что для участия в мероприятии будет необходимо заплатить взносы за еду, воду и оборудование. Также с собой можно брать свои телескопы и бинокли. Для участия необходима запись по ссылке.

Как писали Юга.ру, 13-14 сентября под Майкопом пройдет фестиваль адыгейского сыра.

