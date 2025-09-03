В Краснодарском крае 7 сентября впервые за семь лет пройдет полное лунное затмение. Когда его лучше наблюдать?

Московский планетарий в своем телеграм-канале сообщил, что 7 сентября россияне смогут наблюдать полное лунное затмение. Руководитель отдела методического сопровождения планетария Людмила Кошман рассказала, что последний раз такое событие происходило семь лет назад — в июле 2018 года.

При полном затмении Луны все три небесных тела — Луна, Земля и Солнце — окажутся на одной линии. Во время затмения спутник нашей планеты окрасится в красно-коричневый оттенок.

Затмение охватит всю территорию страны, в том числе и южные регионы. Оно начнется в 18:28, момент максимальной фазы произойдет в 21:12. Закончится процесс в 23:55.