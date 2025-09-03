В Сочи отменили проект планировки курорта «Турьев Хутор». Застройщик нанес ущерб нацпарку на несколько млрд рублей

1 сентября замглавы Сочи Евгений Чеботарев подписал постановление об отмене утвержденного 19 сентября 2024 года проекта планировки и межевания территории комплекса «Турьев Хутор» в горах курорта. Поводом для аннулирования стал протест городской прокуратуры, который она вынесла еще 2 декабря 2024 года.

Предыстория. 13 августа на сайте администрации Сочи появилось уведомления о проведении общественных обсуждений проекта по строительству туристско-рекреационного комплекса «Турьев Хутор». После этого межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Экологи заявили, что проектная документация нарушает федеральное законодательство.

Напомним, строительстве канатной дороги для будущего круглогодичного курорта «Турьев Хутор» стало известно в конце января 2024 года. Проект предполагает 58 километров новых горнолыжных трасс, строительство гостиниц, пешеходных и веломаршрутов. Инвестиции составят 80 млрд рублей. Курорт сможет принимать до 600 тыс. гостей в год.

В феврале выяснилось, что застройщик нанес ущерб нацпарку на 2,5 млрд рублей. Компания вырубила ценные породы деревьев и уничтожила плодородный слой почвы. Данных об экологическом ущербе на 2025 год нет.

Члены-корреспонденты РАН, экологи, зоологи, доктора и профессора наук и другие эксперты предложили исключить из проекта генплана курорта строительство объектов, создающих угрозы уникальному биоразнообразию Кавказского заповедника и Сочинского национального парка.

Позже Генпрокуратура РФ и «Турьев Хутор Девелопмент» заключили примирительное соглашение на вышеозначенную сумму. Однако из 2,5 млрд рублей нацпарку отойдет всего 100 млн рублей. Остальную часть средств направят на благоустройство соцобъектов в Красной Поляне.