В Сочи отменили проект планировки курорта «Турьев Хутор». Застройщик нанес ущерб нацпарку на несколько млрд рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Власти Сочи отменили проект планировки курорта «Турьев Хутор» из-за протеста прокуратуры

Предыстория. 13 августа на сайте администрации Сочи появилось уведомления о проведении общественных обсуждений проекта по строительству туристско-рекреационного комплекса «Турьев Хутор». После этого межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Экологи заявили, что проектная документация нарушает федеральное законодательство.

1 сентября замглавы Сочи Евгений Чеботарев подписал постановление об отмене утвержденного 19 сентября 2024 года проекта планировки и межевания территории комплекса «Турьев Хутор» в горах курорта. Поводом для аннулирования стал протест городской прокуратуры, который она вынесла еще 2 декабря 2024 года.

«Обещание не вредить природе — пустая фраза»:

Напомним, строительстве канатной дороги для будущего круглогодичного курорта «Турьев Хутор» стало известно в конце января 2024 года. Проект предполагает 58 километров новых горнолыжных трасс, строительство гостиниц, пешеходных и веломаршрутов. Инвестиции составят 80 млрд рублей. Курорт сможет принимать до 600 тыс. гостей в год.

В феврале выяснилось, что застройщик нанес ущерб нацпарку на 2,5 млрд рублей. Компания вырубила ценные породы деревьев и уничтожила плодородный слой почвы. Данных об экологическом ущербе на 2025 год нет.

Члены-корреспонденты РАН, экологи, зоологи, доктора и профессора наук и другие эксперты предложили исключить из проекта генплана курорта строительство объектов, создающих угрозы уникальному биоразнообразию Кавказского заповедника и Сочинского национального парка.

Позже Генпрокуратура РФ и «Турьев Хутор Девелопмент» заключили примирительное соглашение на вышеозначенную сумму. Однако из 2,5 млрд рублей нацпарку отойдет всего 100 млн рублей. Остальную часть средств направят на благоустройство соцобъектов в Красной Поляне.

Как писали Юга.ру, в марте в Северной Осетии открыли новый горнолыжный курорт.

Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Курорты и туризм Отели Прокуратура Сочи Строительство Экология

Новости

В Краснодарском крае 7 сентября впервые за семь лет пройдет полное лунное затмение. Когда его лучше наблюдать?
Власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и сбоев сотовой связи
В Сочи отменили проект планировки курорта «Турьев Хутор». Застройщик нанес ущерб нацпарку на несколько млрд рублей
23 поезда южных направлений задерживаются после атаки БПЛА в Ростовской области
Пивная империя. Вышел трейлер сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков»
Осенняя хандра или депрессия? В Краснодаре расскажут, как отличить временную грусть от тяжелой болезни

Лента новостей

Театральная студия, зал самбо и издательский центр
Вчера, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Вчера, 12:35
Житель Краснодара сообщил о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета
Духовность вместо прав человека
29 августа, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах

Реклама на сайте