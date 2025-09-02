«Не пары». В Краснодаре пройдет выставка масляной живописи

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 4 сентября открытие экспозиции «Не пары». Будет представлена масляная живопись Натали Вовк.

Посетители увидят цветочные композиции, городские пейзажи и натюрморты. Каждая работа художницы — часть серии из двух и более картин.

«Это не просто дуэты, а многогранные исследования тем, раскрывающие эволюцию замыслов художника. Серии объединены общими сюжетами, но каждая картина в них — самостоятельное высказывание, демонстрирующее разнообразие техник, настроений и интерпретаций», — рассказали организаторы.