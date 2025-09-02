«Не пары». В Краснодаре пройдет выставка масляной живописи

Краснодарский край

  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
В Краснодаре покажут цветочные композиции, городские пейзажи и натюрморты Натали Вовк (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 4 сентября открытие экспозиции «Не пары». Будет представлена масляная живопись Натали Вовк.

Посетители увидят цветочные композиции, городские пейзажи и натюрморты. Каждая работа художницы — часть серии из двух и более картин.

«Это не просто дуэты, а многогранные исследования тем, раскрывающие эволюцию замыслов художника. Серии объединены общими сюжетами, но каждая картина в них — самостоятельное высказывание, демонстрирующее разнообразие техник, настроений и интерпретаций», — рассказали организаторы.

Судьба и родство мировоззрений:

Натали Вовк живет и работает в Краснодаре. Художница является членом Творческого союза художников России и Краснодарского краевого союза художников, награждена дипломом Российской академии художеств.

Выставка «Не пары» будет работать до 14 сентября по улице Фрунзе, 37 (галерея «Особнякъ»).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6 и 7 сентября состоится выставочный проект «Культ личности ребенка». Тема — дети в привычном понимании и дети, которые внутри каждого человека.

