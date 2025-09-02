«Не пары». В Краснодаре пройдет выставка масляной живописи
В Краснодаре покажут цветочные композиции, городские пейзажи и натюрморты Натали Вовк (6+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 4 сентября открытие экспозиции «Не пары». Будет представлена масляная живопись Натали Вовк.
Посетители увидят цветочные композиции, городские пейзажи и натюрморты. Каждая работа художницы — часть серии из двух и более картин.
«Это не просто дуэты, а многогранные исследования тем, раскрывающие эволюцию замыслов художника. Серии объединены общими сюжетами, но каждая картина в них — самостоятельное высказывание, демонстрирующее разнообразие техник, настроений и интерпретаций», — рассказали организаторы.
Судьба и родство мировоззрений:
Натали Вовк живет и работает в Краснодаре. Художница является членом Творческого союза художников России и Краснодарского краевого союза художников, награждена дипломом Российской академии художеств.
Выставка «Не пары» будет работать до 14 сентября по улице Фрунзе, 37 (галерея «Особнякъ»).
