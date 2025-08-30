В Краснодаре пройдет выставка «Культ личности ребенка» с лекциями о зачатии и воспитании

Краснодарский край

  © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных организаторами
    © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных организаторами

Тема проекта — дети в привычном понимании и дети, которые внутри каждого человека (12+)

В Краснодаре 6 и 7 сентября состоится выставочный проект «Культ личности ребенка». Темой проекта станут дети в привычном понимании и дети, которые есть внутри каждого человека. Также организаторы затронут проблемы родительства, женщин, на которых давит общество, и мужчин, которые сомневаются, нужны ли они как отцы.

Посетителей ждут лекции о культе «правильного» родителя и культе ребенка, финансовой стороне родительства, бесплодии, ЭКО и генах, воспитании и его отражении сегодня и о внутреннем ребенке.

Воспоминания о детстве и поиск внутреннего ребенка:

Также тему обсудят через искусство. Художница Екатерина Незамаева покажет арт-объект, в котором собраны неуместные вопросы, которые задают женщинам о деторождении.

Керамистка Валентина Пушкарская представит работы, наполненные детской непосредственностью. Художница Натали Домнич продемонстрирует серию картин «Детские площадки», через которые она исследует архетип внутреннего ребенка.

Помимо этого пройдут дискуссия, арт-терапия, тантра-практика и перформансы от центра психологии и искусства «Люди-Игры» и плейбек-театра «Перекидываем мост».

Выставочный проект начнется 6 и 7 сентября в 12:00 по улице Красноармейской, 45.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась коллективная выставка «Четыре кубанских художника: треть века спустя». Проект объединяет работы скульпторов Александра Аполлонова и Алана Корнаева, а также живописцев и графиков Ольги Ковтун и Алексея Паршкова.

