В Краснодаре пройдет выставка «Культ личности ребенка» с лекциями о зачатии и воспитании

В Краснодаре 6 и 7 сентября состоится выставочный проект «Культ личности ребенка». Темой проекта станут дети в привычном понимании и дети, которые есть внутри каждого человека. Также организаторы затронут проблемы родительства, женщин, на которых давит общество, и мужчин, которые сомневаются, нужны ли они как отцы.

Посетителей ждут лекции о культе «правильного» родителя и культе ребенка, финансовой стороне родительства, бесплодии, ЭКО и генах, воспитании и его отражении сегодня и о внутреннем ребенке.