Судьба и родство мировоззрений. В Краснодаре пройдет выставка «Четыре кубанских художника: треть века спустя»

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре покажут работы Александра Аполлонова, Ольги Ковтун, Алана Корнаева и Алексея Паршкова (12+)

Краснодарский Союз художников анонсировал на 30 августа открытие коллективной выставки «Четыре кубанских художника: треть века спустя». Проект объединяет работы скульпторов Александра Аполлонова и Алана Корнаева, а также живописцев и графиков Ольги Ковтун и Алексея Паршкова.

Выставка отсылает зрителей к важному событию в художественной жизни конца XX века. В 1989 году в Орджоникидзе эти четыре автора впервые одновременно представили свои произведения.

По словам организаторов, художников объединила не только судьба, но и родство мировоззрений. Для них искусство стало не профессией и формой самовыражения, а поиском истины и попыткой прикоснуться к вечным ценностям — гармонии и красоте.

«Каждый из них создавал собственный язык метафор, символов и философских образов, но всех объединяло стремление превратить личный опыт в культурный код эпохи. Выставка показывает, как сложился путь этих мастеров спустя треть века», — добавили в Союзе художников Краснодара.

Выставка будет работать до 14 сентября по улице Октябрьской, 51.

