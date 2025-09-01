Эксперты «Самсон» выступили на молодежном туристическом форуме «Координата»

Форум стал не только образовательной и коммуникационной площадкой, но и местом проведения грантового конкурса Росмолодежи среди физических лиц. Общий фонд составил больше 3,1 млн рублей. Поддержку получили восемь проектов, четверо из которых принадлежат студентам СКГА.

В Архызе завершился молодежный туристический форум «Координата». Он прошел на базе Северо-Кавказской государственной академии (СКГА). Событие объединило больше 100 представителей молодежи СКФО.

С участниками «Координаты» встретился заместитель генерального директора ГК «Самсон» Денис Сериков. Он рассказал студентам о планах компании по развитию курортов СКФО, современных трендах в туризме — экологических, культурных, технологических и цифровых, предпочтениях различных групп туристов в зависимости от цели посещения курорта, а также дал советы участникам форума по подготовке к защите проектов.

Ведущий бизнес-тренер ГК «Самсон» Ксения Пащенко провела мастер-класс по целеполаганию, чтобы после защиты своих проектов участники форума имели смелость их реализовать и четко понимали, что все возможно, если правильно поставить цель.

«Для нас очень ценно видеть, что молодые люди в СКФО заинтересованы в развитии туризма в родном регионе. Все идеи проектов, которые я услышал, являются перспективными и вполне могут оказаться успешными. Уверен, что участники форума, как и их проекты, имеют все шансы оказать серьезное влияние на развитие туризма на Кавказе», — поделился Денис Сериков.

Форум отличался насыщенной образовательной программой, большим количеством практических занятий и возможностью напрямую взаимодействовать с экспертами. Наставники и коучи отметили, что молодежь проявила открытость к новым знаниям и заинтересованность в развитии туристической отрасли.

Форум «Координата» проводится в третий раз. На нем рождаются проекты, способные трансформировать туристическую карту Северного Кавказа, создавать новые рабочие места и способствовать укреплению межкультурного диалога.