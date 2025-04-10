Группа компаний «Самсон» представила свои курортные проекты на Всероссийском жилищном конгрессе в Сочи

В Сириусе с 7 по 11 апреля проходил Всероссийский жилищный конгресс. Мероприятие собрало ведущих экспертов отрасли — девелоперов, риэлторов и представителей смежных отраслей. На протяжении пяти дней они обсуждали будущее рынка недвижимости, ипотечных продуктов и инвестиций.

Участие в конгрессе приняла группа компаний «Самсон». Она представила флагманские проекты холдинга на территории всесезонного курорта «Архыз»: курортный комплекс «Лунная поляна» и гостиничный комплекс «Романтик». Также специалисты компании поделились планами по реализации масштабного проекта туристической территории «Долина Айна» в Южно-Сахалинске.

ГК «Самсон» активно внедряет в свою деятельность оцифровку объектов и создание виртуальных двойников территорий. Демонстрация этих уникальных возможностей привлекла особое внимание гостей конгресса.