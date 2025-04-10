Группа компаний «Самсон» представила свои курортные проекты на Всероссийском жилищном конгрессе в Сочи
Всероссийский жилищный конгресс собрал в Сириусе ведущих представителей отрасли
В Сириусе с 7 по 11 апреля проходил Всероссийский жилищный конгресс. Мероприятие собрало ведущих экспертов отрасли — девелоперов, риэлторов и представителей смежных отраслей. На протяжении пяти дней они обсуждали будущее рынка недвижимости, ипотечных продуктов и инвестиций.
Участие в конгрессе приняла группа компаний «Самсон». Она представила флагманские проекты холдинга на территории всесезонного курорта «Архыз»: курортный комплекс «Лунная поляна» и гостиничный комплекс «Романтик». Также специалисты компании поделились планами по реализации масштабного проекта туристической территории «Долина Айна» в Южно-Сахалинске.
ГК «Самсон» активно внедряет в свою деятельность оцифровку объектов и создание виртуальных двойников территорий. Демонстрация этих уникальных возможностей привлекла особое внимание гостей конгресса.
4,27 «квадратов» на одного жителя:
На интерактивном модуле менеджеры показали копии объектов компании, а также цифровые дубликаты целых городов и территорий, позволяющие управляющим компаниям в режиме реального времени отслеживать нагрузки на инфраструктуру и анализировать данные, а инвесторам — оценивать перспективы локаций и финансовую выгоду проектов, планировать точки притяжения и прогнозировать трафик.
В рамках деловой программы конгресса эксперты «Самсон» выступили в трех секциях. Директор по персоналу Сергей Евдокимов провел лекцию «Построение эффективного отдела продаж» и мастер-класс «Командообразование в девелопменте: как настроить процессы и активировать потенциал сотрудников». Спикер представил практические инструменты, которые помогут повысить эффективность управления отделами продаж.
Ведущий бизнес-тренер и коуч ICF Ксения Пащенко провела лекцию «Ценность услуги агента на первичном рынке». Ее выступление раскрыло ключевые аспекты успешного взаимодействия на всех этапах сделки.
«Для нас важно не только развивать собственные проекты, но и делиться опытом с коллегами, формируя новые стандарты качества в отрасли. Мы уверены, что подобные мероприятия становятся драйверами развития всей отрасли и открывают новые горизонты для профессионалов рынка недвижимости», — отметил заместитель генерального директора ГК «Самсон» Денис Сериков.
Как писали Юга.ру, в Сочи к 2031 году может появиться искусственный остров. Он обойдется в 1 трлн рублей.