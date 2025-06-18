В Архызе начали строить гостиничный комплекс «Лунная поляна 1». Проект обойдется в 9 млрд рублей

В первом и втором корпусах будет 685 номеров площадью от 27 до 61 кв. метров. Все они оборудованы кухней и ски-румами и позволяют комфортно разместить больше 1,2 тыс. человек. В каждом из корпусов будет подземный паркинг с круглосуточным видеонаблюдением, комната (локерная) для хранения снаряжения. На первом этаже второго корпуса разместится ресторан, детский клуб и пункт проката.

«Лунная поляна 1» — более спокойный, семейный квартал курорта, ориентированный на любителей баланса между активным и размеренным отдыхом и единением с природой. Используя особенность ландшафта и перепад высот до 3,6 метров, в третьем корпусе гостиничного комплекса мы спроектировали двухуровневой вестибюль, соединяющий первый и второй этажи здания отеля. Благодаря панорамному остеклению на обоих уровнях, пространство лобби будет наполнено естественным светом, а захватывающие виды на горы станут частью внутреннего пространства гостиницы», — прокомментировал заместитель генерального директора по девелопменту и строительству группы компаний «Самсон» Игорь Солдатов.

Третий корпус будет включать 86 номеров различных категорий — от стандарта до сьюта. Инфраструктура включает термальный комплекс и тренажерный зал, детский клуб, ресторан и лобби-бар, сувенирный магазин. На втором этаже расположится банкетный зал и конгресс-центр с конференц-залом площадью 100 кв. метров и три переговорные комнаты.

Как сообщил генеральный директор УК «Архыз» Роман Киранчук, на курорте наблюдается рост туристического потока. В июне 2024 года он составил 42% по сравнению с тем же месяцем 2023-го.

В июле 2024 года аналитики наблюдали рост туристического потока на 32%, а за первую декаду августа — на 44%. В праздничные дни с 12 по 15 июня курорт «Архыз» посетили 11 тыс. 674 человек.

«Такие положительные цифры получились за счет введения новых летних активностей, новых сервисов, событийных мероприятий, музыкальных и спортивных фестивалей, ярких информационных поводов, которые затрагивают интересы, прежде всего, активных и семейных туристов. За счет высокого интереса со стороны гостей ожидаемо выросла и инфраструктура курорта: появляются новые объекты размещения — комфортабельные современные отели 4* и 5*. В графике строительства новых отелей на Лунной поляне объекты размещения от ГК «Самсон» являются одними из ключевых. Их возведение и ввод в эксплуатацию поможет снизить нагрузку с отелей в Романтике, особенно в высокий сезон и пиковые даты, а также сформирует новый альтернативный кластер для семейного отдыха в еще одной стратегически важной курортной зоне курорта «Архыз», — добавил Роман Киранчук.

Завершить строительство гостиничного комплекса «Лунная поляна 1» и ввести его в эксплуатацию планируют в конце 2028 года.