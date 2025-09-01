В Черном море снова нашли птиц в мазуте, вероятно, из-за разлива в Новороссийске
Анапские волонтеры рассказали о птицах, пострадавших от нового разлива нефти. Некоторые из них уже погибли
31 августа телеграм-канал реабилитационного центра «Жемчужная» сообщил, что к волонтерам стали поступать птицы, испачканные нефтепродуктами. К вечеру в центре находились 17 черношейных поганок и 1 серощекая. 14 из них были полностью в мазуте. Также у некоторых особей заметили неврологические отклонения.
К 12:00 1 сентября количество испачканных пернатых, попавших в центр, увеличилось до 24. Трое из них погибли от интоксикации.
«Это же краснокнижные бакланы»:
Волонтеры связывают это с новой утечкой нефтепродуктов, произошедшей 29 августа в порту Новороссийска. По данным Росприроднадзора, в воду попало около 30 кубометров нефти.
«Новостные паблики пишут, что все локализовали. Но в Новороссийске и Анапе море укрыто пленкой, и к нам пошла грязная птица. Все в этой вонючей жидкости. Химический ожог, интоксикация, вследствие обезвоживание. Прогноз очень осторожный. Все эти птицы с разных точек пляжа», — поделились волонтеры центра.
Ситуацию прокомментировал эколог Евгений Витишко. Он заявил, что не уверен в том, что птицы испачкались в нефти, которая вылилась в порту Новороссийска, так как сейчас в Черном море достаточно других нефтепродуктов.
Напомним, к 10 марта в Анапе из 8,2 тыс. пострадавших от мазута птиц погибло 6,4 тыс. особей. Спасти удалось только 21% найденных пернатых.
Как писали Юга.ру, в Анапе после разлива нефти в Керченском проливе продолжают гибнуть птицы. 9 июля за один день волонтеры нашли 152 мертвых особей.
Все материалы по теме: