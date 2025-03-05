«Это же краснокнижные бакланы». В Адыгее десятки птиц погибли из-за сброса сточных вод
В Адыгее следственный комитет начал проверку из-за массовой гибели птиц
4 марта в соцсетях появились кадры погибших и пострадавших птиц в поселке Яблоновском под Краснодаром. Очевидцы сообщили, что, предположительно, это произошло из-за сброса сточных вод в Чибийском канале.
«Прямо на этом месте под водой провели трубу, через которую сбрасывают отходы. Результат вы можете видеть», — рассказал один из местных жителей.
Выжившие птицы нуждаются в помощи волонтеров.
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Следственный комитет Адыгеи сообщил, что проверит информацию о гибели птиц.
Пользователи соцсетей отреагировали на происшествие:
«Это же краснокнижные бакланы».
«Опять помощь волонтеров. А с туристов берется курортный сбор. Мало того, что птиц угробили, природу отравили, так еще и все в бутылках».
«Птиц отравили вместе с водой, которая используется для выращивания риса, который все будут есть».
«Ну что, что будем делать с этими людьми, кто так поступает, может, тоже усыплять?»
Как писали Юга.ру, в середине февраля в Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана. В краснокнижную птицу пытались стрелять.