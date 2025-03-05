«Это же краснокнижные бакланы». В Адыгее десятки птиц погибли из-за сброса сточных вод

Адыгея

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар и край» https://t.me/krasnodarkray1/50889
    © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар и край» https://t.me/krasnodarkray1/50889

В Адыгее следственный комитет начал проверку из-за массовой гибели птиц

4 марта в соцсетях появились кадры погибших и пострадавших птиц в поселке Яблоновском под Краснодаром. Очевидцы сообщили, что, предположительно, это произошло из-за сброса сточных вод в Чибийском канале.

«Прямо на этом месте под водой провели трубу, через которую сбрасывают отходы. Результат вы можете видеть», — рассказал один из местных жителей.

Выжившие птицы нуждаются в помощи волонтеров. 

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Следственный комитет Адыгеи сообщил, что проверит информацию о гибели птиц.

Пользователи соцсетей отреагировали на происшествие:

«Это же краснокнижные бакланы».

«Опять помощь волонтеров. А с туристов берется курортный сбор. Мало того, что птиц угробили, природу отравили, так еще и все в бутылках».

«Птиц отравили вместе с водой, которая используется для выращивания риса, который все будут есть».

«Ну что, что будем делать с этими людьми, кто так поступает, может, тоже усыплять?»

Как писали Юга.ру, в середине февраля в Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана. В краснокнижную птицу пытались стрелять.

Адыгея Волонтеры Животные Краснодар Майкоп птицы Следственный комитет Экология

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