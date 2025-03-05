«Это же краснокнижные бакланы». В Адыгее десятки птиц погибли из-за сброса сточных вод

4 марта в соцсетях появились кадры погибших и пострадавших птиц в поселке Яблоновском под Краснодаром. Очевидцы сообщили, что, предположительно, это произошло из-за сброса сточных вод в Чибийском канале. «Прямо на этом месте под водой провели трубу, через которую сбрасывают отходы. Результат вы можете видеть», — рассказал один из местных жителей. Выжившие птицы нуждаются в помощи волонтеров.

Следственный комитет Адыгеи сообщил, что проверит информацию о гибели птиц.



Пользователи соцсетей отреагировали на происшествие:



«Это же краснокнижные бакланы».



«Опять помощь волонтеров. А с туристов берется курортный сбор. Мало того, что птиц угробили, природу отравили, так еще и все в бутылках».



«Птиц отравили вместе с водой, которая используется для выращивания риса, который все будут есть».



«Ну что, что будем делать с этими людьми, кто так поступает, может, тоже усыплять?»