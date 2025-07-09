В Анапе за один день нашли 152 мертвых птицы

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете»

В Анапе после разлива нефти в Керченском проливе продолжают гибнуть птицы

Предыстория. 7 июля эколог Жора Каваносян в своем телеграм-канале опубликовал ролик с побережья Черного моря, на котором видны трупы бакланов, плавающих в воде. По его словам, мертвых птиц находят в Новороссийске, Сукко, Утрише и Анапе.

8 июля эколог Евгений Витишко опубликовал данные по найденным в Анапе мертвым птицам. Согласно официальной информации, за один день было обнаружено 152 трупа пернатых. 

В Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана:

«Большая часть бакланов, которым ни волонтеры, ни орнитологи не могли помочь — они не проходили через штабы спасения птиц. Впрочем как и количество дельфинов, реально погибших в окрестностях Анапы», — написал Витишко.

Он добавил, что обычный падеж птиц на всем побережье от Тамани до Адлера составляет около 150 особей.

Напомним, к 10 марта в Анапе из 8,2 тыс. пострадавших от мазута птиц погибло 6,4 тыс. особей. Спасти удалось только 21% найденных пернатых.

Как писали Юга.ру, в марте в Адыгее десятки птиц погибли из-за сброса сточных вод. Пользователи соцсетей писали, что птицы — краснокнижные бакланы.

Анапа Животные Курорты и туризм Нефть птицы Разлив нефти Черное море Экология

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