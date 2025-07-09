В Анапе за один день нашли 152 мертвых птицы

В Анапе после разлива нефти в Керченском проливе продолжают гибнуть птицы

Предыстория. 7 июля эколог Жора Каваносян в своем телеграм-канале опубликовал ролик с побережья Черного моря, на котором видны трупы бакланов, плавающих в воде. По его словам, мертвых птиц находят в Новороссийске, Сукко, Утрише и Анапе.

8 июля эколог Евгений Витишко опубликовал данные по найденным в Анапе мертвым птицам. Согласно официальной информации, за один день было обнаружено 152 трупа пернатых.