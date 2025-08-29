Под Геленджиком продолжает гореть лес. За сутки площадь возгорания увеличилась в 2 тыс. раз
Пожарные второй день борются с лесным возгоранием в районе Геленджика. Тушению мешает сильный ветер
Предыстория. 28 августа в Геленджике в районе села Криница после падения обломков БПЛА загорелся лес. За несколько часов площадь пожара увеличилась с 200 кв. метров до 14 га. 23 отдыхающих эвакуировали из зоны пожара на катере МЧС.
29 августа в 09:44 оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь очагов возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 42,4 га. На месте работают 539 человек и 78 единиц техники.
Читайте также:
В настоящее время остаются три очага возгорания: в Красной Щели — 12 га, в Грековой Щели — 14,5 га, в Темной Щели — 13 га. Пожар в селе Криница накануне удалось ликвидировать на площади 0,9 га.
В 10:00 стало известно, что оперативные службы полностью потушили очаг в селе Береговое на площади в 2 га.
Ранее власти Геленджика попросили жителей о помощи в тушении лесных пожаров. Добровольцам предстоит работать в труднодоступных местах.
Как писали Юга.ру, 17 августа в «Голубой бездне» возле Геленджика сгорело 2,2 га леса.