Под Геленджиком продолжает гореть лес. За сутки площадь возгорания увеличилась в 2 тыс. раз

Пожарные второй день борются с лесным возгоранием в районе Геленджика. Тушению мешает сильный ветер

Предыстория. 28 августа в Геленджике в районе села Криница после падения обломков БПЛА загорелся лес. За несколько часов площадь пожара увеличилась с 200 кв. метров до 14 га. 23 отдыхающих эвакуировали из зоны пожара на катере МЧС.

29 августа в 09:44 оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь очагов возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 42,4 га. На месте работают 539 человек и 78 единиц техники.