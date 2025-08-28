В Краснодарском крае загорелись лес и нефтебаза после атаки БПЛА

Краснодарский край

В Северском районе Кубани после атаки дронов загорелся НПЗ, а в Геленджике — лес. Ночью на регионом и Черным морем сбили 40 беспилотников

28 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что регион вновь атаковали беспилотники. Из-за падения обломков БПЛА в поселке Афипском Северского района загорелась одна из установок НПЗ.

Пожар площадью 20 кв. метров тушат 21 человек с помощью 8 единиц техники. Никто не пострадал.

В Краснодарском крае 13 августа обломки БПЛА упали на территории Славянского НПЗ:

В Геленджике в районе села Криница после падения обломков дрона загорелся лес. Специалисты обнаружили три очага пожара общей площадью 200 кв. метров.

Мэр курорта Алексей Богодистов рассказал в своем телеграм-канале, что из-за возможного распространения огня эвакуировали ближайшую базу отдыха. В сельской школе развернули пункт временного пребывания.

Он отметил, что на место лесного пожара направили вертолет МЧС, но ветер мешает его работе. Также в тушении задействовали 20 единиц техники и около 100 человек. Разрушений и пострадавших нет.

По данным Минобороны России, за ночь над акваторией Черного моря сбили 22 беспилотника, а над Краснодарским краем — 18.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты до 3 млн рублей. Это временная «акция».

