Власти Геленджика попросили жителей о помощи в тушении пожаров в районе Криницы

Предыстория. 28 августа В Геленджике в районе села Криница после падения обломков БПЛА загорелся лес. Специалисты обнаружили три очага пожара общей площадью 200 кв. метров. К 12:00 площадь возгорания увеличилась до 14 га. 23 отдыхающих эвакуировали из зоны пожара на катере МЧС.

В 14:40 спасатели локализовали один из четырех очагов горения в Геленджикском лесничестве. Им удалось остановить распространение огня в районе села Береговое. Площадь, пройденная огнем, составила всего 2 га. Однако тушение пожара в районе Криницы продолжается. Глава курорта Алексей Богодистов заявил , что ситуацию осложняет ветреная погода и труднодоступная местность.

28 августа в 14:44 оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что площадь лесного пожара в районе села Криница увеличилась до 17 га. К тушению привлекли самолет Бе-200 МЧС России.

Под Анапой загорелся лес на площади в четыре футбольных поля:

В пресс-службе мэрии Геленджика рассказали, что власти ищут добровольцев для тушении пожара. Жителей просят отправиться на личном автомобиле в район Компасовой Щели и прибыть туда к 8:00 29 августа.



Для тех, у кого нет машины, организуют трансфер от Геленджика. Их будут ждать на 3-м км Сухумского шоссе в 7:00 29 августа.

Для участия необходимо оставить заявку в чат-боте, указав ФИО, телефон, наличие или отсутствие личного транспорта. Подавшим заявку ответят на сообщение и отправят геоточку.



Что надеть и взять добровольцам?

закрытую обувь;

одежду закрывающую тело от огня;

головной убор;

при наличии — ранцевый огнетушитель;

питьевую воду.

Власти предупредили, что добровольцы будут тушить пожар в труднодоступных местах.