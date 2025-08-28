Власти Геленджика попросили жителей о помощи в тушении пожаров в районе Криницы
Администрация Геленджика просит помощи добровольцев для борьбы с лесными пожарами
Предыстория. 28 августа В Геленджике в районе села Криница после падения обломков БПЛА загорелся лес. Специалисты обнаружили три очага пожара общей площадью 200 кв. метров. К 12:00 площадь возгорания увеличилась до 14 га. 23 отдыхающих эвакуировали из зоны пожара на катере МЧС.
28 августа в 14:44 оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь лесного пожара в районе села Криница увеличилась до 17 га. К тушению привлекли самолет Бе-200 МЧС России.
В 14:40 спасатели локализовали один из четырех очагов горения в Геленджикском лесничестве. Им удалось остановить распространение огня в районе села Береговое. Площадь, пройденная огнем, составила всего 2 га. Однако тушение пожара в районе Криницы продолжается. Глава курорта Алексей Богодистов заявил, что ситуацию осложняет ветреная погода и труднодоступная местность.
В пресс-службе мэрии Геленджика рассказали, что власти ищут добровольцев для тушении пожара. Жителей просят отправиться на личном автомобиле в район Компасовой Щели и прибыть туда к 8:00 29 августа.
Для тех, у кого нет машины, организуют трансфер от Геленджика. Их будут ждать на 3-м км Сухумского шоссе в 7:00 29 августа.
Для участия необходимо оставить заявку в чат-боте, указав ФИО, телефон, наличие или отсутствие личного транспорта. Подавшим заявку ответят на сообщение и отправят геоточку.
Что надеть и взять добровольцам?
- закрытую обувь;
- одежду закрывающую тело от огня;
- головной убор;
- при наличии — ранцевый огнетушитель;
- питьевую воду.
Власти предупредили, что добровольцы будут тушить пожар в труднодоступных местах.
Как писали Юга.ру, 17 авгутса в «Голубой бездне» возле Геленджика сгорело 2,2 га леса.
