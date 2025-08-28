Власти Геленджика попросили жителей о помощи в тушении пожаров в районе Криницы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/7332
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/7332

Администрация Геленджика просит помощи добровольцев для борьбы с лесными пожарами

Предыстория. 28 августа В Геленджике в районе села Криница после падения обломков БПЛА загорелся лес. Специалисты обнаружили три очага пожара общей площадью 200 кв. метров. К 12:00 площадь возгорания увеличилась до 14 га. 23 отдыхающих эвакуировали из зоны пожара на катере МЧС.

28 августа в 14:44 оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь лесного пожара в районе села Криница увеличилась до 17 га. К тушению привлекли самолет Бе-200 МЧС России.

В 14:40 спасатели локализовали один из четырех очагов горения в Геленджикском лесничестве. Им удалось остановить распространение огня в районе села Береговое. Площадь, пройденная огнем, составила всего 2 га. Однако тушение пожара в районе Криницы продолжается. Глава курорта Алексей Богодистов заявил, что ситуацию осложняет ветреная погода и труднодоступная местность.

Под Анапой загорелся лес на площади в четыре футбольных поля:

В пресс-службе мэрии Геленджика рассказали, что власти ищут добровольцев для тушении пожара. Жителей просят отправиться на личном автомобиле в район Компасовой Щели и прибыть туда к 8:00 29 августа.

Для тех, у кого нет машины, организуют трансфер от Геленджика. Их будут ждать на 3-м км Сухумского шоссе в 7:00 29 августа.

Для участия необходимо оставить заявку в чат-боте, указав ФИО, телефон, наличие или отсутствие личного транспорта. Подавшим заявку ответят на сообщение и отправят геоточку.

Что надеть и взять добровольцам?

  • закрытую обувь;
  • одежду закрывающую тело от огня;
  • головной убор;
  • при наличии — ранцевый огнетушитель;
  • питьевую воду.

Власти предупредили, что добровольцы будут тушить пожар в труднодоступных местах.

Как писали Юга.ру, 17 авгутса в «Голубой бездне» возле Геленджика сгорело 2,2 га леса.

Геленджик Лесное хозяйство Пожары Происшествия СВО

Все материалы по теме:

Новости

Власти Геленджика попросили жителей о помощи в тушении пожаров в районе Криницы
Стало известно, почему открытие нового аэропорта Краснодара перенесли на 2027 год
Между Сочи и Сухумом запускают регулярное морское сообщение. Какое расписание и сколько стоят билеты?
Судьба и родство мировоззрений. В Краснодаре пройдет выставка «Четыре кубанских художника: треть века спустя»
В Краснодаре ребенка из многодетной семьи не принимают в первый класс ни в одну школу
До 18 тыс. рублей за место в первом ряду. В Краснодаре билет на концерт Шуфутинского стоит дороже, чем на Басту

Лента новостей

Реклама на сайте