Авито начал показывать стоимость ремонта в объявлениях о продаже квартир

В объявлениях о продаже квартир на Авито появился примерный расчет ремонта под ключ

По данным исследования Авито Услуг, более 80% покупателей недвижимости планируют делать ремонт в новом жилье. Для 60% из них важно заранее, еще на этапе выбора квартиры, понимать примерную стоимость работ и материалов. Эту информацию они обычно ищут в интернете или уточняют у мастеров. В среднем россияне закладывают на ремонт около 11% от стоимости квартиры.

Новый функционал платформы, поясняют в пресс-службе, позволяет оценить предстоящие расходы прямо в объявлении о продаже. Теперь там отображается блок с ориентировочной стоимостью ремонта под ключ и примерами предложений от подрядчиков. Это помогает покупателям сразу учитывать не только цену объекта, но и возможные затраты на отделку.

«Для большинства покупателей недвижимости вопрос ремонта возникает сразу после выбора квартиры. Мы видим, что часто люди сталкиваются с трудностями в понимании реальной стоимости и поиске мастеров. Новый инструмент делает этот путь прозрачнее: уже на этапе просмотра объявления можно получить ориентир по бюджету и увидеть предложения от подходящих исполнителей», — пояснила руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова. В планах компании — расширить этот функционал для строительства частных домов.

Согласно статистике Авито Услуг, доля ремонта «под ключ» на рынке — около 35%. Среди покупателей новостроек этот формат выбирают почти в половине случаев (46%). Для них заранее рассчитанная стоимость ремонта становится важным критерием при выборе жилья. Добавление такого расчета в объявления дает покупателям дополнительный ориентир.