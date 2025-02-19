Краснодар оказался на 3 месте по проценту нераспроданных квартир в новостройках

Нераспроданные новостройки в Краснодаре продают в течение почти 5 лет. Это самый высокий показатель в стране

19 февраля «Известия» опубликовали рейтинг городов-миллионников, где самый высокий процент непроданных новостроект по итогам 2024 года. Данные изданию предоставил сервис анализа рынка жилья bnMAP.pro.

В Краснодаре нераспроданные остатки построенного жилья составляют 67,3%. Следом идут Казань (66,2%), Ростов-на-Дону и Волгоград (по 65,4%), Уфа (67,3%), Воронеж (63,4%), Новосибирск (63,%), Пермь и Самара (по 62,3%), Нижний Новгород (60,4%), Екатеринбург (60,1%).

По словам основателя bnMAP.pro Ирины Доброхотовой, для понимания ситуации в строительной отрасли в регионе важны также темпы реализации нераспроданных остатков. Максимальные сроки с учетом среднемесячных темпов продаж за 2024 год — в Краснодаре и Красноярске (4,9 года), Новосибирске (4,8 года).

Причина плохих продаж — высокий процент по ипотеке и отмена льготной ипотеки на новостройки. В настоящее время ключевая ставка составляет 21% годовых.