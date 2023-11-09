Частные клиники Крыма официально отказались от абортов

Глава крымского Минздрава Константин Скорупский считает, что это улучшит демографическую ситуацию в республике. На официальном сайте ведомства региона приведено следующее заявление:



«Обратившись за проведением аборта в государственную медицинскую организацию, женщина сможет принять взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности, поскольку будет информирована о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми, а также пройдет психологическое консультирование».



По словам Скорупского, в 2023 году так называемое «доабортное медико-психологическое консультирование» в Крыму прошли 1037 женщин. Из них 219 сохранили беременность.



Также с сентября 2024 года препараты для прерывания беременности внесут в список лекарств, подлежащих учету. Следовательно, их будут продавать только по рецепту.



Как писали ранее Юга.ру, 1 ноября краснодарский роддом на улице 40-летия Победы, 14 закрыли на профилактику.