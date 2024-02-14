Минздрав Кубани и частная клиника Краснодара объяснили, почему запрет абортов маловероятен

В конце 2023 года власти российских регионов начали ограничивать аборты в частных клиниках. В одних субъектах РФ официально запретили прерывания беременности, в других — ввели наказание за «склонение» к процедуре или вывели ее из списка услуг в негосударственных больницах. Юга.ру обсудили ситуацию с краевым минздравом и частной клиникой Краснодара. Как подсчитали Юга.ру, на сегодня запрет абортов или его обсуждение затронули 11 регионов: Крым — официальный отказ от прерывания беременности в частных клиниках;

Татарстан — отказ трети частных клиник от прерывания беременности;

Нижегородская область — обсуждается запрет абортов в частных клиниках и ответственность за «склонение» к ним. Губернатор региона Глеб Никитин предложил запретить процедуру по всей стране (для доступа к сайту необходимо ввести пароль, указанный здесь);

Курская область — официальный отказ от прерываний беременности в частных клиниках;

Калининградская область — запрет «склонения» к аборту, обсуждается его исключение из услуг частных клиник;

Пензенская область — обсуждается запрет прерывания беременности в частных клиниках;

Тамбовская область — обсуждается закон об ответственности за «склонение» к прерыванию беременности;

Челябинская область — обсуждается запрет на прерывание беременности в частных клиниках;

Приморский край — в Минздраве региона допустили вероятность запрета на аборты в частных клиниках;

Тверская область — предусмотрена административная ответственность за «склонение» к прерыванию беременности;

Мордовия — отказ от прерывания беременности в ряде частных клиник и запрет на «склонение» к аборту. Также губернатор Республики Коми Владимир Уйба выступил за исключение абортов из российской системы обязательного медицинского страхования, а глава Новгородской области Андрей Никитин — за федеральный запрет абортов в частных клиниках.



В связи с этим редакция Юга.ру обратилась к Министерству здравоохранения Краснодарского края. Мы спросили, как ведомство оценивает вероятность запрета абортов в частных клиниках во всей стране и как это скажется на безопасности женщин и их репродуктивном здоровье. Также мы хотели узнать, по каким причинам женщины делают аборты.

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Прежде всего замминистра здравоохранения Кубани Валентина Игнатенко напомнила, что ведомство «не наделено полномочиями по толкованию и разъяснению федерального законодательства». При этом, сославшись на конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь, Игнатенко заявила:



«Запрет на проведение абортов в негосударственных медицинских организациях противоречит Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и постановлению губернатора Краснодарского края от 28 июня 2012 года № 742 «О министерстве здравоохранения Краснодарского края» в части права на получение медицинских услуг, на право выбора врача и медицинской организации, а также Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 135 «О защите конкуренции».



Ограничение в оказании медицинской помощи может привести к негативным последствиям — увеличению доли криминальных абортов и повышению материнской смертности».



Далее замминистра здравоохранения региона сообщила, что за последние три года абсолютное количество абортов снизилось на 6,3%. Количество искусственных легальных абортов уменьшилось на 24%.

Искусственный аборт — прерывание беременности, сопровождающееся гибелью плода. Процедура проводится в срок до 22 недель и позже по медицинским показаниям или по желанию женщины. В зависимости от срока беременности, прерывание осуществляется такими методами, как: медикаментозный аборт (2-8 недель); вакуумная аспирация (2-5 недель) — извлечение плода с помощью вакуумного отсоса; хирургическое удаление плода (6-12 недель, иногда до 22 недель); искусственные роды (позже 22 недель) — провокация преждевременных родов.

В конце декабря 2023 года Росстат опубликовал статистику, согласно которой на Кубани с 2019 по 2022 год число абортов на 1000 женщин от 15 до 49 лет несущественно снизилось — с 11,7 до 11,2 (в 2010 году показатель равнялся 24,4).



В тот же период число абортов на 100 родов немного выросло — с 26 до 28 (в 2010 году на 100 родов приходилось 52 аборта). Подробную статистику по другим регионам ЮФО и СКФО можно посмотреть здесь.

Игнатенко пояснила, что самой частой причиной прерывания беременности оказываются экономические трудности, в том числе — финансовая неустойчивость семьи.

«Для формирования портрета женщины, желающей прервать беременность, специалисты кабинетов медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, анализируют причины обращения женщин за направлением на аборт. Анализ показывает, что беременная женщина, обратившаяся в медицинскую организацию за абортом, это молодая замужняя женщина 30-39 лет, жительница города, у которой было три и более беременностей, имеющая постоянную работу», — сказала замминистра.



Она добавила, что в женских консультациях Краснодарского края наблюдаются более 160 тысяч женщин фертильного возраста, применяющих гормональную контрацепцию или внутриматочные спирали. На вопрос о том, как часто мужчины идут на стерилизацию, Игнатенко ответила, что в организациях, подведомственных краевому минздраву, «за год зарегистрированы более 10 случаев вазэктомии».

© Ответ Минздрава Кубани о возможном запрете абортов редакции Юга.ру

Аналогичные вопросы Юга.ру задали пяти частным клиникам Краснодара. Нам ответила только одна из них — «ТС Клиника»:



«На наш взгляд, полного запрета абортов в частных клиниках не будет. Минздрав не поддержит данную инициативу, вероятно, понимая, что госклиники просто не справятся с потоком желающих провести аборт женщин. Считаем, гораздо разумнее усилить контроль за соблюдением частными клиниками всех требований. Однозначно запрет абортов скажется на здоровье женщин. Уверены, что участится количество криминальных абортов, женщины будут искать альтернативные варианты, и, к сожалению, на этом будут наживаться недобросовестные любители «легких денег».



За последние годы количество прерываний беременностей не снизилось, но и не выросло — статистика показывает приблизительно одно и то же количество из года в год. Но в структуре абортов произошло смещение в сторону медикаментозного прерывания.



В основном к нам в клинику за данной услугой обращаются женщины, имеющие двух и более детей. Мужчины идут на вазэктомию крайне редко. Чаще всего пациентов пугает необратимость проведенной операции, хотя это не совсем верно, а также низкая информированность населения о существовании данного вида контрацепции».