В Краснодаре вновь перекроют улицу Механическую из-за ремонта сетей. Прошлой осенью дорога была разрыта почти 2 месяца

26 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил , что с 3 сентября по 1 октября будет перекрыта улица Механическая от 40-летия Победы до Клинической. Этот участок находится рядом с Чистяковской рощей. В МЦУ заявили, что ограничения связаны с ремонтом тепловых сетей. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что в октябре 2024 года в Краснодаре дважды перекрывали улицу Механическую от Гражданской до Серова. На участке проводили работы для подготовки к отопительному сезону, хотя власти заявили, что все многоквартирные дома к нему готовы.



Жители этого района рассказали, что дорога была разрыта 1,5 месяца, а работы не велись. Помимо этого, у горожан долго не было отопления.