В Краснодаре вновь перекроют улицу Механическую из-за ремонта сетей. Прошлой осенью дорога была разрыта почти 2 месяца
На улице Механической в Краснодаре ограничат проезд на месяц. Там будут ремонтировать тепловые сети
26 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что с 3 сентября по 1 октября будет перекрыта улица Механическая от 40-летия Победы до Клинической. Этот участок находится рядом с Чистяковской рощей.
В МЦУ заявили, что ограничения связаны с ремонтом тепловых сетей. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, что в октябре 2024 года в Краснодаре дважды перекрывали улицу Механическую от Гражданской до Серова. На участке проводили работы для подготовки к отопительному сезону, хотя власти заявили, что все многоквартирные дома к нему готовы.
Жители этого района рассказали, что дорога была разрыта 1,5 месяца, а работы не велись. Помимо этого, у горожан долго не было отопления.
Как писали Юга.ру, в районе аэропорта Краснодара отремонтируют путепровод за 2,6 млрд рублей. Власти предупредили, что «реконструкция потребует терпения».