В Краснодаре вновь перекроют улицу Механическую из-за ремонта сетей. Прошлой осенью дорога была разрыта почти 2 месяца

Краснодарский край

Распечатать

  • улица Механическая в Краснодаре © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год
    улица Механическая в Краснодаре © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год

На улице Механической в Краснодаре ограничат проезд на месяц. Там будут ремонтировать тепловые сети

26 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что с 3 сентября по 1 октября будет перекрыта улица Механическая от 40-летия Победы до Клинической. Этот участок находится рядом с Чистяковской рощей.

В МЦУ заявили, что ограничения связаны с ремонтом тепловых сетей. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Читайте также:

Напомним, что в октябре 2024 года в Краснодаре дважды перекрывали улицу Механическую от Гражданской до Серова. На участке проводили работы для подготовки к отопительному сезону, хотя власти заявили, что все многоквартирные дома к нему готовы.

Жители этого района рассказали, что дорога была разрыта 1,5 месяца, а работы не велись. Помимо этого, у горожан долго не было отопления.

Как писали Юга.ру, в районе аэропорта Краснодара отремонтируют путепровод за 2,6 млрд рублей. Власти предупредили, что «реконструкция потребует терпения».

Автомобили Город Дороги ЖКХ Инфраструктура Краснодар Транспорт

Новости

В Краснодаре строят парк альпак на парковке возле торгового центра. В соцсетях спорят, гуманно ли там содержать животных
В Сочи появился вредитель, уничтожающий деревья инжира. Методов борьбы с ним нет
«Вместо свежего морского бриза вдыхать продукты горения». Жители Ейска жалуются на едкий дым со свалки
От 500 до 40 тыс. рублей. В Ростовской области могут начать штрафовать за уговоры сделать аборт
Почти 200 тыс. рублей за неделю на двоих. Отдых в пятизвездочных отелях Сочи оказался дороже, чем на Пхукете и в Дубае
В Крыму уличным музыкантам хотят запретить исполнять песни иноагентов и артистов из недружественных стран

Лента новостей

Два родителя от класса
Вчера, 15:44
Два родителя от класса
В краснодарской школе ввели лимит на посещение школьной линейки 1 сентября
Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты
Сегодня, 11:55 Реклама
Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты
Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»
Власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей
Вчера, 17:50
Власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей

Реклама на сайте