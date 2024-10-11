В Краснодаре в районе Чистяковской рощи на двое суток перекрыли движение

На участке улицы Механической закрыли проезд до 13 октября

11 октября МЦУ Краснодара сообщил, что на участке улицы Механической от Гражданской до Серова водители не смогут проехать до 13 октября.

Движение перекрыли из-за работ по врезке газопровода к котельной. Специалисты готовят город к отопительному сезону.