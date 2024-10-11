В Краснодаре в районе Чистяковской рощи на двое суток перекрыли движение
На участке улицы Механической закрыли проезд до 13 октября
11 октября МЦУ Краснодара сообщил, что на участке улицы Механической от Гражданской до Серова водители не смогут проехать до 13 октября.
Движение перекрыли из-за работ по врезке газопровода к котельной. Специалисты готовят город к отопительному сезону.
Напомним, со 2 ноября одностороннее движение введут в районе Тургеневского моста. Односторонними сделают улицу Струнную на участке от Скорняжной до Кожевенной и переулок Летний на участке от Кожевенной до Скорняжной.
А с 3 ноября на участке улицы Валерия Гассия между Снесарева и Писателя Знаменского в ГМР запретят остановку и стоянку транспорта.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае построят первую бетонную дорогу. Ее начали возводить в Усть-Лабинске.