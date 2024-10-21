В Краснодаре еще на неделю перекрыли улицу Механическую. Что произошло и когда откроют проезд

Участок улицы Механической перекрыли для врезки газопровода к котельной. Жители написали, что дорога разрыта уже 1,5 месяца

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что до 26 октября по улице Механической от Гражданской до Серова перекрыли движение. Это связано с проведением работ для подготовки к отопительному сезону.



Ранее улицу Механическую перекрывали до 13 октября по той же причине.

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Жители Краснодара отреагировали на сообщение властей и написали в соцсетях, что данный участок разрыт уже 1,5 месяца, а работы не ведутся:



«Почему на Механической случился такой коллапс? Врезка газопровода в начале улицы. В конце улицы теплосети работы начали, все разрыли и никого нет».



Фото за 20 сентября:

© Скриншот из телеграм-канала «МЦУ Краснодар / комментарии» https://t.me/mcu_krd/5967?comment=89367

Напомним, что 15 октября мэр Краснодара заявил, что «все многоквартирные дома города готовы к отопительному сезону».