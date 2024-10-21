В Краснодаре еще на неделю перекрыли улицу Механическую. Что произошло и когда откроют проезд
Участок улицы Механической перекрыли для врезки газопровода к котельной. Жители написали, что дорога разрыта уже 1,5 месяца
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что до 26 октября по улице Механической от Гражданской до Серова перекрыли движение. Это связано с проведением работ для подготовки к отопительному сезону.
Ранее улицу Механическую перекрывали до 13 октября по той же причине.
Жители Краснодара отреагировали на сообщение властей и написали в соцсетях, что данный участок разрыт уже 1,5 месяца, а работы не ведутся:
«Почему на Механической случился такой коллапс? Врезка газопровода в начале улицы. В конце улицы теплосети работы начали, все разрыли и никого нет».
Фото за 20 сентября:
Напомним, что 15 октября мэр Краснодара заявил, что «все многоквартирные дома города готовы к отопительному сезону».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре рабочая неделя начнется с дождей с мокрым снегом и туманом. Днем температура воздуха будет не выше 8-13 °С.