В Краснодаре еще на неделю перекрыли улицу Механическую. Что произошло и когда откроют проезд

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Участок улицы Механической перекрыли для врезки газопровода к котельной. Жители написали, что дорога разрыта уже 1,5 месяца

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что до 26 октября по улице Механической от Гражданской до Серова перекрыли движение. Это связано с проведением работ для подготовки к отопительному сезону.

Ранее улицу Механическую перекрывали до 13 октября по той же причине.

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Жители Краснодара отреагировали на сообщение властей и написали в соцсетях, что данный участок разрыт уже 1,5 месяца, а работы не ведутся:

«Почему на Механической случился такой коллапс? Врезка газопровода в начале улицы. В конце улицы теплосети работы начали, все разрыли и никого нет».

Фото за 20 сентября:

  • © Скриншот из телеграм-канала «МЦУ Краснодар / комментарии» https://t.me/mcu_krd/5967?comment=89367
    © Скриншот из телеграм-канала «МЦУ Краснодар / комментарии» https://t.me/mcu_krd/5967?comment=89367

Напомним, что 15 октября мэр Краснодара заявил, что «все многоквартирные дома города готовы к отопительному сезону».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре рабочая неделя начнется с дождей с мокрым снегом и туманом. Днем температура воздуха будет не выше 8-13 °С.

Автомобили Дороги ЖКХ Краснодар Отопительный сезон Транспорт

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