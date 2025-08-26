Два родителя от класса. В краснодарской школе ввели лимит на посещение школьной линейки 1 сентября

В школе Московского микрорайона Краснодара родителям первоклассников запретили приходить на линейку в честь Дня знаний. Посетить ее смогут только 1-2 человека от класса

25 августа жительница Краснодара сообщила Юга.ру, что в одной из школ Московского микрорайона ограничили присутствие родителей на праздничной линейке 1 сентября.

«Моя дочь в этом году первоклассница. Но классный руководитель сказала, что на линейку могут прийти лишь 1-2 человека от всего класса. Нужно выбирать. Одна родительница предложила пофотографировать деток, все согласились, но кто еще пойдет, не решили. Может ближе к 1 сентября все перессорятся из-за этого», — рассказала собеседница.

Напомним, что в 2024 году школьники могли приходить на линейку 1 сентбря с одним из родственников. Подобная ситуация сложилась и с последними звонками. Собеседник Юга.ру тогда сообщил, что в гимназии №87 в Юбилейном микрорайоне на линейку к выпускникам 11 классов мог попасть только один из родственников, а на 1 сентября родителей и вовсе не пустили.

«Родители вынуждены обивать пороги директора школы, департамента образования, писать обращения губернатору, тратить последние нервные клетки после подготовки к ЕГЭ на то, чтобы разделить столь важное событие в жизни своего ребенка, не выбирая между папой и мамой, не говоря уже о бабушках и дедушках».

После массовых жалоб руководство гимназии пошло на уступки. Родственников запускали на линейку по спискам.